Comsa Infraestructuras Liderará Construcción de Estaciones del Tren Saltillo-Monterrey

La Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI) adjudicó la construcción de las estaciones del proyecto ferroviario Saltillo-Monterrey al consorcio liderado por Comsa Infraestructuras. El proyecto, con un valor de más de 2 mil 890 millones de pesos, incluye paraderos en Derramadero, Ramos Arizpe y García, así como la estación central en Saltillo y la reubicación de una antigua estación de carga. La decisión se tomó tras un proceso de licitación que enfrentó varios aplazamientos y desiertos, pero el consorcio ganador fue el único declarado solvente entre cinco aspirantes. Los trabajos, con un plazo de ejecución de 749 días naturales, iniciarán el 27 de abril y se prevé su conclusión para el 14 de mayo de 2028. Paralelamente, Comsa Infraestructuras ha sido señalada en denuncias relacionadas con el accidente del Tren Interoceánico en Oaxaca, aunque la Fiscalía General de la República ha indicado que la causa del descarrilamiento fue el exceso de velocidad.

La Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, conocida como ATTRAPI , ha dado un paso crucial en el desarrollo de la infraestructura ferroviaria del país al adjudicar la licitación para la construcción de las estaciones del tren Saltillo–Monterrey. El grupo empresarial encargado de esta importante obra está liderado por Comsa Infraestructuras , S.A. de C.V., una compañía de origen español con amplia experiencia en el sector.

Este consorcio se fortalece además con la participación de empresas mexicanas de renombre como Regiomontana de Construcción y Servicios, S.A.P.I. de C.V.; Comsa, S.A.; y Vise, S.A. de C.V., conformando una alianza sólida para la ejecución del proyecto. La inversión aprobada para esta fase de construcción asciende a la considerable suma de 2 mil 890 millones 971 mil 095.04 pesos, reflejando la magnitud y la ambición del proyecto. La resolución de esta licitación, emitida el pasado miércoles 16 de abril, es el resultado de un proceso complejo y prolongado. Originalmente, la convocatoria se publicó en noviembre pasado, pero enfrentó una serie de contratiempos, incluyendo aplazamientos iniciales, una declaración de desierto y posteriores reprogramaciones antes de llegar a su conclusión. De los cinco grupos que inicialmente compitieron por este proyecto, solo el consorcio encabezado por Comsa Infraestructuras logró cumplir con todos los requerimientos establecidos por la autoridad licitante. Dos de las propuestas fueron descartadas por completo, mientras que otras dos se consideraron no solventes debido a incumplimientos significativos en los requisitos técnicos exigidos. Este rigor en el proceso de selección asegura que el proyecto será llevado a cabo por un equipo con la capacidad y solvencia necesarias. Con la firma del contrato programada para el próximo 20 de abril, los trabajos de construcción darán inicio de manera inminente, específicamente el día 27 del mismo mes. El fallo establece un plazo de 749 días naturales para la finalización de la obra, lo que proyecta su conclusión para el 14 de mayo de 2028. La licitación abarca la construcción de paraderos estratégicos en Derramadero, Ramos Arizpe y García, así como la estación principal en Saltillo. Un aspecto relevante de este proyecto es la reubicación de la antigua estación de carga situada en el ejido La Encantada, lo que sugiere una optimización del uso del suelo y la infraestructura existente. El paradero de Derramadero se ubicará en un punto clave, en el entronque entre la carretera a Zacatecas y la desviación hacia el ejido homónimo. Posteriormente, el tren se dirigirá hacia el centro de Saltillo, para ubicarse cerca de la actual operación de Kansas City Southern de México, a tan solo dos cuadras de la emblemática Alameda Zaragoza, en el cruce de las calles Emilio Carranza y Luis Gutiérrez. En Ramos Arizpe, la nueva estación se emplazará a dos cuadras de la Presidencia Municipal, sobre el bulevar Óscar Flores Tapia, en la colonia Anacahuita, buscando una fácil accesibilidad para los ciudadanos. Finalmente, en el estado de Nuevo León, específicamente en García, la estación se instalará sobre la avenida Hacienda del Fraile, muy cerca del fraccionamiento del mismo nombre y de colonias como Sierra Real y Urbivilla del Prado, además de estar próxima a la empresa Bulkmatic de México y al Parque Acuático El General, lo que indica una planificación integrada con el desarrollo urbano e industrial de la zona. Es importante señalar que Comsa Infraestructuras se sumó a este proceso de licitación después de haberse abstenido de participar en la convocatoria inicial que se declaró desierta en febrero. La empresa ha estado en el ojo público recientemente debido a su vinculación con denuncias presentadas por víctimas y familiares del trágico accidente del Tren Interoceánico, ocurrido el pasado 28 de diciembre en Oaxaca. Dicho accidente resultó en la lamentable pérdida de 14 vidas y dejó más de 100 personas lesionadas. Las denuncias, que también involucraron a Grupo Constructor Diamante y a DANIFERROTOOLS (esta última empresa se deslindó posteriormente), señalan a estas compañías como las principales contratistas encargadas del mantenimiento de las vías. No obstante, la titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy, ha declarado que la causa principal del descarrilamiento fue el exceso de velocidad del tren, y no fallas en los materiales o en su adquisición. Asimismo, se ha informado que 145 víctimas han alcanzado acuerdos reparatorios, lo cual ha permitido evitar una prolongación innecesaria de los procesos judiciales y ofrecer una respuesta a las afectaciones sufridas





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