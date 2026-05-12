Comunicaciones de FGE y Universidad Latina de América en torno a incautación de video y polémica por amenazas en la escuela

La Fiscalía General del Estado de Michoacán y la Universidad Latina de América compartieron comunicados sobre un incidente viral en la escuela en el que un sujeto amenazaba a estudiantes y docentes. La FGE rechazaba categóricamente cualquier forma de violencia y intimidación, y la universidad aseguraba que la situación había sido atendida de manera inmediata y controlada oportunamente.

En su comunicado, la FGE y la Universidad Latina de América rechazaban categóricamente cualquier forma de violencia, intimidación o conducta que altere la sana convivencia dentro de sus espacios educativos.

La FGE había comenzado a realizar las diligencias y averiguaciones correspondientes en relación con los hechos presuntamente ocurridos en la Universidad Latina de América de Morelia, y la situación había sido atendida de manera inmediata por las autoridades del bachillerato y controlada oportunamente. La universidad aseguraba que safeguardaban la integridad de las y los estudiantes, así como del personal docente y administrativo presente





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