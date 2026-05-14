Comunicado de la Casa Blanca sobre la primera reunión de la cumbre bilateral de Pekín entre Xi y Trump

La Casa Blanca ha informado sobre la primera reunión de la cumbre bilateral de Pekín entre Xi y Trump, en la que se han abordado temas como la militarización del estrecho de Ormuz, la compra de crudo estadounidense por parte de China, la contención del tráfico de fentanilo y la apertura del mercado chino para las empresas estadounidenses.

La Casa Blanca ha informado que Xi ha expresado su rechazo a la militarización del estrecho de Ormuz y a cualquier intento de imponer cobros por el tránsito marítimo en la zona.

Irán no puede tener nunca armas nucleares y en la necesidad de reabrir el estrecho de Ormuz al tráfico de hidrocarburos sin que se cobre por derechos de paso, según un comunicado sobre el contenido de la primera reunión del la cumbre bilateral de Pekín difundido por la Casa Blanca. El estrecho de Ormuz debe seguir abierto para sostener el libre flujo de energía.

El presidente Xi ha dejado clara la oposición de China a la militarización del estrecho y cualquier esfuerzo para cobrar un peaje por su uso. Xi ha expresado su interés en adquirir más crudo estadounidense. Ambos países están de acuerdo en que Irán no puede tener nunca un arma nuclear. Expandir el acceso al mercado chino para las empresas estadounidenses.

Contener el flujo de los precursores del fentanilo que acaba en los Estados Unidos y pidió que Pekín aumente las compras de producto agrícola estadounidense. No se saldó con grandes anuncios o acuerdos a la espera de que mañana se cierre una cumbre que Trump ha dicho que será histórica





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