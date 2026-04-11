Comunidad conmocionada: Padrastro asesina a niño de 8 años en el Estado de México

Un niño de 8 años, Mateo, fue asesinado por su padrastro en el Estado de México, generando consternación en la comunidad de San Martín Porres. Los vecinos exigen justicia y denuncian el comportamiento violento del agresor.

La trágica muerte de Mateo, un niño de 8 años, ha conmocionado a la comunidad del Estado de México, especialmente a los residentes de la colonia San Martín Porres. El incidente ocurrió el jueves 9 de abril, cuando Carlos “N”, el padrastro del menor de 38 años, le propinó una herida mortal en el cuello con un cuchillo, acabando con la vida del niño . El crimen tuvo lugar dentro del domicilio familiar, ubicado en la calle Francisco I. Madero.

La noticia ha generado una profunda consternación y un sentimiento de indignación entre los vecinos, quienes rápidamente se unieron para exigir justicia y expresar su apoyo a la familia de Mateo. La comunidad de San Martín Porres se encuentra sumida en el dolor y la incredulidad ante este brutal acto de violencia.\Los testimonios de los vecinos revelan un perfil preocupante del agresor. Carlos “N” era conocido en la colonia por su comportamiento violento y agresivo. Se rumoreaba que consumía alcohol y drogas, lo que, según los vecinos, podría haber influido en su acto. Varios vecinos relataron que presenciaban peleas y actitudes hostiles por parte del padrastro, lo que generaba un ambiente de temor y tensión en el vecindario. La comunidad, consternada por la pérdida de Mateo, ha expresado su solidaridad con la familia, proporcionando apoyo emocional y logístico en estos difíciles momentos. Los vecinos se han movilizado para garantizar que se haga justicia y que el agresor sea castigado con todo el rigor de la ley. La indignación se ha extendido por las redes sociales, donde se comparten mensajes de condolencia y se exige una mayor seguridad para los niños y niñas en la sociedad. \El viernes 10 de abril, la despedida de Mateo se llevó a cabo en su domicilio, con la presencia de familiares y amigos. Una carroza fúnebre llegó a la casa alrededor de las 16:30 horas para trasladar al menor. Los vecinos, profundamente afectados por la tragedia, se unieron a la familia para expresar su pésame y ofrecer su apoyo en este difícil momento. El dolor de la comunidad es palpable, y la necesidad de justicia es evidente. Los vecinos se han unido para pedir a las autoridades que se investigue a fondo el caso y que se haga justicia por Mateo. Han organizado vigilias y manifestaciones pacíficas para demostrar su apoyo a la familia y para exigir que el agresor sea castigado con la pena máxima. La comunidad de San Martín Porres busca, a través de la unión y la solidaridad, honrar la memoria de Mateo y asegurar que un acto de violencia tan atroz no quede impune. El caso ha generado un debate sobre la violencia doméstica y la protección de los menores, y la comunidad espera que esta tragedia sirva para generar conciencia y prevenir futuros actos de violencia





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