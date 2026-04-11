Comunidad de Celaya Sufre Escasez de Agua por Derrumbe de Pozo y Cuestiona Costos para Nuevo Pozo

Residentes de La Concepción, Celaya, denuncian escasez de agua por colapso de pozo y cuestionan cuotas elevadas para un nuevo pozo, exigiendo transparencia al comité y buscando apoyo gubernamental.

Celaya , Gto. En La Concepción, una comunidad al norte de Celaya , los residentes llevan un año y medio sufriendo por la escasez de agua debido al colapso del pozo comunitario. Esta localidad es conocida por la ermita de San Judas Tadeo, situada al borde de la carretera, un lugar de peregrinación mensual, especialmente concurrido el 28 de octubre.

Con una población de aproximadamente 700 habitantes, los problemas de suministro de agua se remontan a finales de 2024, cuando el pozo, repentinamente, dejó de funcionar. Inicialmente, se intentó contactar al comité de agua de la comunidad para obtener información, pero se negaron a proporcionar detalles. Los propios vecinos, al ser consultados, indicaron que tampoco recibían información, ya que el comité administra los recursos sin rendir cuentas a la comunidad. \La principal preocupación de los vecinos gira en torno a las cuotas propuestas, que ascienden a hasta 8 mil pesos por persona para la construcción de un nuevo pozo, en un contexto de persistente escasez y falta de transparencia por parte del comité. La información que ha trascendido entre los residentes es que, inicialmente, el pozo ubicado en el centro de la comunidad sufrió una avería. Se intentó su reparación, después de realizar algunos estudios, pero se determinó que el pozo estaba obstruido por derrumbes, y la bomba sumergible quedó atrapada en su interior. Los especialistas han propuesto perforar un nuevo pozo junto al existente como solución, un proyecto que podría costar alrededor de 3 millones de pesos, incluyendo el equipamiento básico. Este costo podría incrementarse si se requiere infraestructura adicional. El comité ha solicitado una cuota de aproximadamente 8 mil 500 pesos por persona, con la condición de obtener un apoyo del 50% por parte del gobierno municipal. Es precisamente en este punto donde las cifras no cuadran para los vecinos, quienes aseguran que no disponen de los fondos necesarios. Uno de los vecinos expresó su preocupación: el derrumbe dejó a la comunidad sin suministro, y la propuesta de financiamiento divide a los habitantes debido a su elevado costo. “Aunque en mi casa vivimos cuatro personas y nos dicen que tenemos que dar 8 mil 500 por persona, es mucho dinero y yo ahorita ni tengo trabajo”.\Por este motivo, se está buscando apoyo de las autoridades municipales o estatales. Sin embargo, otros vecinos consultados expresaron una opinión diferente, indicando que se paga una cuota de 50 pesos por familia al mes, una cantidad prácticamente insignificante por el servicio de agua potable, y que no todos los vecinos cumplen con el pago del servicio. Por ello, el comité no siempre recauda los fondos necesarios, y aunque una gran parte de la población se niega a pagar, hay muchos que sí tienen la capacidad de contribuir. Este problema de acceso al agua en La Concepción pone de manifiesto la urgencia de encontrar soluciones viables y transparentes para garantizar el suministro de agua potable a sus habitantes, ya sea a través de apoyo gubernamental, una reestructuración de los costos, o una mayor participación de los vecinos en la administración de los recursos





PeriodicoCorreo / 🏆 14. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Celaya Agua Escasez Pozo Comunidad Transparencia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

PepsiCo entra al futuro con planta digitalizada en CelayaPepsiCo fortalece su presencia en México con una planta digitalizada en Celaya, enfocada en automatización, eficiencia y sostenibilidad.

Read more »

Asesinato de 'El Boru' deja de luto a comunidad futbolística de CelayaEl desenlace trágico llegó el jueves, cuando los familiares confirmaron el hallazgo sin vida de Óscar Adrián Granados Moreno, 'El Boru'

Read more »

Localizan sin vida al futbolista 'Boru', desaparecido el 31 de marzo en Celaya, GuanajuatoLa comunidad futbolera expresó consternación por la localización del cuerpo sin vida de Óscar Adrián

Read more »

Celaya: Disminuyen los homicidios, pero persisten focos de violenciaSe registra una importante reducción en homicidios dolosos en Celaya, Guanajuato, durante los primeros meses del año, aunque la violencia persiste en ciertas zonas de la ciudad. El Observatorio Ciudadano y las autoridades analizan las causas y buscan estrategias para abordar el problema.

Read more »

El pintor Octavio Ocampo vuelve a su tierra natal y anuncia retiro en CelayaA sus 83 años, el artista decide mudarse de forma definitiva a Celaya y entrega pinturas y una escultura para el acervo del Museo Ocampo

Read more »

Se dispara extorsión en Celaya y Salamanca; negocios operan con miedoComerciantes reportan amenazas constantes y cierres temporales, mientras en Salamanca se acumulan al menos 15 intentos solo en abril

Read more »