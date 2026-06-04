Comunidad de Corralillos bloquea carretera para exigir reparación de vía

La comunidad de Corralillos, en el estado de Veracruz, ha bloqueado la carretera Coatzintla-Poza Rica para exigir la reparación inmediata de la vía, que ha sido dañada por el tránsito constante de unidades de carga pesada.

La comunidad de Corralillos , en el estado de Veracruz, ha bloqueado la carretera Coatzintla-Poza Rica para exigir la reparación inmediata de la vía , que ha sido dañada por el tránsito constante de unidades de carga pesada .

Los pobladores afirman que los camiones de volteo y tráileres que transportan materiales para la planta de fertilizantes en el excomplejo Petroquímico Escolín han deteriorado la carpeta asfáltica. Los manifestantes sostienen que no están en contra de los trabajos, sino que buscan una carretera segura para todos. La obra del complejo Escolín forma parte de un proyecto estratégico de inversión para la producción de fertilizantes.

Sin embargo, el incremento del tráfico de maquinaria pesada ha generado afectaciones en las rutas de acceso a las comunidades cercanas. Los vecinos han solicitado la intervención de Petróleos Mexicanos, la empresa Mota-Engil y el Ayuntamiento de Coatzintla para implementar un programa urgente de bacheo y rehabilitación, además de medidas que eviten el colapso de la vialidad. Se espera la presencia de las autoridades competentes para la atención a las demandas y la solución del conflicto.

En tanto, conductores deben localizar vías alternas para evitar el bloqueo. La comunidad ha estado bloqueando la carretera desde el jueves pasado y espera que se resuelva el problema lo antes posible. Los manifestantes han estado manteniendo una presencia activa en la carretera, con cartulinas y pancartas que destacan su reclamo. La situación ha generado una gran expectativa en la comunidad, ya que muchos dependen de la carretera para sus actividades diarias.

La comunidad ha estado trabajando en estrecha colaboración con las autoridades para encontrar una solución al problema. La situación ha sido calificada como





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