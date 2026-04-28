Comunidad de Las Choapas Retiene Trabajadores de CFE Exigiendo Transformador Prometido

Habitantes del ejido Libertad, en Las Choapas, Veracruz, retuvieron a trabajadores de la CFE para exigir la entrega de un transformador prometido desde enero. La comunidad expresa su frustración por la falta de soluciones a su problema eléctrico y exige compromisos claros para la instalación del equipo. Se reporta también un robo de material de construcción en Xalapa.

La comunidad del ejido Libertad, ubicada en el municipio de Las Choapas , Veracruz , se encuentra en una situación de creciente tensión debido a la prolongada falta de un transformador eléctrico prometido por la Comisión Federal de Electricidad ( CFE ) desde el mes de enero.

Ante la inacción de las autoridades y la ausencia de soluciones concretas, los habitantes del ejido tomaron medidas drásticas este lunes, reteniendo a un grupo de trabajadores de la CFE que se encontraban en la zona realizando únicamente lecturas de consumo. Esta acción, lejos de ser un acto de violencia, representa una expresión desesperada de la comunidad, que se siente ignorada y abandonada por las instituciones encargadas de proveer servicios básicos.

La inconformidad se centra en la discrepancia entre las promesas realizadas y la realidad que enfrentan a diario, sufriendo las consecuencias de un suministro eléctrico deficiente que afecta su calidad de vida y el desarrollo de sus actividades cotidianas. Los pobladores han manifestado su frustración ante la falta de avances en la solución de su problema, argumentando que las visitas del personal de la CFE se limitan a tareas administrativas sin abordar la raíz de la problemática.

La retención de los trabajadores se produjo cerca de la escuela del ejido, un lugar emblemático de la comunidad, donde los habitantes impidieron su salida hasta obtener garantías sobre la instalación del transformador. Se ha confirmado que los trabajadores retenidos no han sufrido ningún tipo de agresión o maltrato, lo que demuestra que la protesta se lleva a cabo de manera pacífica, buscando únicamente llamar la atención de la CFE y presionar para que cumpla con su compromiso.

La situación actual es el resultado de una serie de intentos fallidos por parte de la comunidad para obtener una respuesta favorable de la CFE. Los habitantes del ejido Libertad han señalado que en ocasiones anteriores han recurrido a este tipo de acciones, como la retención de personal o la realización de bloqueos, para lograr que las autoridades atiendan sus demandas.

Estas medidas, aunque extremas, se consideran necesarias ante la falta de canales de comunicación efectivos y la lentitud de los procesos burocráticos. La comunidad ha expresado su desconfianza en las promesas verbales y exige compromisos claros y plazos definidos para la instalación del transformador. De manera extraoficial, se ha dado a conocer que se están llevando a cabo negociaciones entre representantes de la comunidad y personal de la CFE.

La propuesta planteada por los pobladores consiste en liberar a los trabajadores retenidos a cambio de que una cuadrilla técnica permanezca en la zona y comience a trabajar en la solución del problema eléctrico desde las primeras horas del martes. Esta demanda refleja la urgencia de la situación y la necesidad de que se tomen medidas inmediatas para mejorar el suministro eléctrico en el ejido.

La comunidad espera que la CFE cumpla con su palabra y envíe los recursos necesarios para llevar a cabo las reparaciones y la instalación del transformador. La falta de un suministro eléctrico adecuado afecta a todos los habitantes del ejido, impidiendo el funcionamiento de electrodomésticos, la realización de actividades productivas y el acceso a servicios básicos como la educación y la salud.

Paralelamente a esta problemática, se reportó otro incidente en la ciudad de Xalapa, Veracruz, donde individuos desconocidos, utilizando un taxi como medio de transporte, sustrajeron material de construcción de una vivienda en obra gris ubicada en el Fraccionamiento Atenas. Este hecho, aunque aparentemente aislado, pone de manifiesto la necesidad de reforzar la seguridad en las zonas residenciales y comerciales de la ciudad. La policía investiga el caso y busca identificar a los responsables del robo.

La combinación de estos dos eventos – la protesta en Las Choapas y el robo en Xalapa – refleja una situación de malestar social y una creciente preocupación por la falta de servicios básicos y la inseguridad en el estado de Veracruz. La comunidad del ejido Libertad exige una solución inmediata a su problema eléctrico, mientras que los habitantes de Xalapa demandan mayor seguridad y protección contra la delincuencia.

Ambos casos ponen de relieve la importancia de que las autoridades respondan a las necesidades de la población y garanticen el acceso a servicios básicos y un entorno seguro para todos los ciudadanos. La falta de atención a estas demandas puede generar un clima de tensión social y desconfianza en las instituciones, lo que a su vez puede conducir a un aumento de la conflictividad y la violencia.

Es fundamental que las autoridades tomen medidas preventivas y correctivas para abordar estas problemáticas y mejorar la calidad de vida de los habitantes de Veracruz





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