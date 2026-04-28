Comunidad de San Rafael de la Curva se une para limpiar camino ante la indiferencia municipal

Residentes de San Rafael de la Curva, en San Luis de la Paz, Guanajuato, organizaron faenas de limpieza y mantenimiento del camino de acceso a su localidad ante la falta de respuesta de las autoridades municipales. Con herramientas básicas y trabajo comunitario, lograron mejorar la seguridad vial y visibilidad, destacando la necesidad de mayor apoyo gubernamental.

San Luis de la Paz, Guanajuato. - En un esfuerzo comunitario sin precedentes, jóvenes, adultos e incluso niños de la localidad de San Rafael de la Curva, en San Luis de la Paz, se unieron para llevar a cabo faenas de limpieza y mantenimiento del camino de acceso a su comunidad.

Esta iniciativa surgió ante la falta de respuesta por parte de las autoridades municipales, quienes no atendieron las solicitudes de apoyo para mejorar las condiciones de seguridad vial en la zona. Los residentes explicaron que la vegetación descontrolada y las ramas caídas obstruían la visibilidad, poniendo en riesgo a los automovilistas que transitaban por el área. Ante la ausencia de acción gubernamental, los vecinos decidieron tomar la iniciativa y organizarse para realizar las labores por cuenta propia.

Con herramientas básicas como picos, palas, machetes, tijeras de corte y rastrillos, los habitantes de San Rafael de la Curva trabajaron de manera coordinada para retirar obstáculos y podar la vegetación que impedía un tránsito seguro. La participación fue masiva, incluyendo a niños, jóvenes y adultos, quienes demostraron un espíritu de solidaridad y compromiso con su comunidad. Tras varias jornadas de trabajo, lograron liberar la vialidad, mejorando significativamente la visibilidad y reduciendo el riesgo de accidentes automovilísticos.

Esta acción no solo beneficia a los conductores locales, sino también a los foráneos que transitan por la zona, garantizando un flujo vehicular más seguro y eficiente. Los residentes reiteraron su descontento ante la indiferencia de las autoridades municipales, quienes hasta el momento no han emitido ningún comunicado o postura respecto a las solicitudes de apoyo realizadas por la comunidad.

La falta de respuesta oficial ha generado frustración entre los habitantes, quienes se vieron obligados a asumir la responsabilidad de mantener sus caminos en condiciones adecuadas. A pesar de las adversidades, el esfuerzo comunitario ha demostrado que, cuando se trabaja en conjunto, es posible lograr cambios significativos.

Los vecinos de San Rafael de la Curva esperan que su iniciativa sirva como un llamado de atención para las autoridades, destacando la importancia de la colaboración entre gobierno y ciudadanos para el bienestar de la comunidad. Mientras tanto, la comunidad sigue esperando una respuesta oficial que reconozca su esfuerzo y garantice un apoyo continuo para el mantenimiento de sus vías





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