Comunidad de Silao realiza jornada de limpieza en el Cerro del Cubilete tras peregrinación de Semana Santa

Ciudadanos y organizaciones se unen para limpiar el camino al Cristo Rey después de la peregrinación de Semana Santa, buscando mitigar el impacto ambiental y prevenir incendios forestales en el Cerro del Cubilete.

Silao , Gto. Cientos de kilogramos de basura fueron recogidos por ciudadanos en el emblemático camino de ascenso al Cristo Rey , tras la celebración de la Semana Santa . Esta iniciativa, liderada por la cronista de la ciudad, Paola Trujillo, tiene como objetivo principal reducir el impacto ambiental y prevenir posibles desastres en una de las áreas naturales más preciadas del municipio de Silao .

La colaboración de diversas organizaciones y la participación ciudadana fueron fundamentales para llevar a cabo esta jornada de limpieza que buscaba restaurar la belleza natural del Cerro del Cubilete, un lugar de gran importancia histórica y religiosa. La jornada de limpieza, que involucró a agrupaciones y organizaciones civiles comprometidas con el senderismo y la protección del medio ambiente, como Bello Amanecer, Mezquilate, Tierra Nueva, Mountain Bike y Tsinaküa - Senderismo y Aventura, se llevó a cabo tras la tradicional caminata nocturna y matutina del jueves 2 y viernes 3 de abril, en la que miles de personas ascendieron desde la comunidad de Pabileros, ubicada al pie del Cerro del Cubilete, para participar en los festejos religiosos. Esta peregrinación, profundamente arraigada en las costumbres de la región, dejó tras de sí una considerable acumulación de desechos a lo largo del sendero, lo que motivó a la comunidad a tomar acción y devolverle su estado original. La recolección de basura no solo se enfocó en mejorar la imagen urbana, sino también en garantizar la seguridad forestal, ya que entre los residuos se encontraban botellas de vidrio, un elemento que representa un peligro significativo durante la temporada de calor, debido al riesgo de provocar incendios forestales por el efecto lupa al entrar en contacto con los rayos solares. El Cerro del Cubilete, declarado como Área Natural Protegida, ha sido escenario de incendios forestales recurrentes en el pasado reciente. Ante esta situación, los grupos de activistas y ciudadanos en general, que participaron en la limpieza, buscan generar conciencia entre los visitantes, instándolos a asumir la responsabilidad de cuidar y proteger el entorno del Santuario Votivo Nacional de Cristo Rey de la Paz en futuras peregrinaciones. La iniciativa busca preservar la integridad del cerro, un espacio vital para la biodiversidad y el bienestar de la comunidad. La preocupación por el impacto de los residuos en el medio ambiente y la seguridad del área, impulsó a los organizadores a intensificar sus esfuerzos y a fomentar la participación ciudadana en este tipo de actividades. La jornada de limpieza, además de su impacto ambiental, tiene un significado simbólico al reforzar el compromiso de la comunidad de Silao con la protección de su patrimonio natural y cultural





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