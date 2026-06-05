Comunidad LGBTIQ+ en Guanajuato celebra conclusión de estudios básicos gracias a programa de regularización

Francis Moreno y Génesis Almaguer, integrantes del primer grupo LGBTIQ+ del INAEBA, recibieron sus certificados de educación básica, destacando la importancia de la educación inclusiva

Los estudios de la comunidad LGBTIQ+ avanzan en Guanajuato gracias a programas de regularización. Francis Moreno y Génesis Almaguer concluyeron su educación básica tras años de haberla abandonado por motivos relacionados con su identidad sexual.

Ambas recibieron sus certificados este jueves en un evento organizado por el Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos (INAEBA), que por primera vez implementó un grupo exclusivo para personas LGBTIQ+. Este programa busca subsanar las desigualdades históricas que enfrenta este sector poblacional en el acceso a la educación, especialmente durante la adolescencia, cuando muchas personas deciden ocultar su identidad o abandonar las aulas ante la discriminación y el acoso.

Génesis Almaguer, quien dejó la secundaria a los 14 años por una situación familiar complicada tras asumir plenamente su identidad, expresó su alegría al recibir el certificado. Diseñó su propio vestido para la ceremonia y ahora planea continuar con la preparatoria y luego estudiar diseño de modas. Por su parte, Francis Moreno abandonó la escuela a los 15 años al considerar que su orientación sexual le impediría tener un futuro.

Tras retomar sus estudios, hoy se graduó de primaria y secundaria y recomienda a otros adultos que no pierdan la oportunidad de estudiar. El programa del INAEBA no solo ofrece educación básica, sino que también brinda un espacio seguro donde las personas LGBTIQ+ pueden aprender sin temor a ser juzgadas. La titular de la Secretaría de Diversidad Sexual y de Género del estado destacó que las condiciones en las aulas siguen siendo adversas para la comunidad LGBTIQ+.

Según datos de la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género de 2018, casi el 22 por ciento de los estudiantes con orientación sexual o identidad de género no normativa sufrió discriminación en la escuela, y el 87 por ciento consideró necesario ocultar su identidad para evitar el rechazo. Este tipo de programas, que además se enmarcan en las actividades del mes del orgullo LGBTIQ+, envían un mensaje de esperanza y demuestran que la educación puede ser una herramienta poderosa para la inclusión y el desarrollo personal.

Las y los beneficiarios coinciden en que la educación les ha abierto nuevas oportunidades laborales y personales, y que el apoyo institucional es fundamental para superar las barreras impuestas por la discriminación





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