Comunidades Indígenas exigen a Claudia Sheinbaum prohibición total del fracking en México

Activistas y pueblos originarios denuncian los graves daños a la salud y al medio ambiente causados por la fracturación hidráulica, rechazando la propuesta de un fracking sustentable.

Una creciente ola de indignación ha recorrido diversas regiones de México, donde activistas de comunidades indígenas y diversas organizaciones civiles han alzado la voz para exigir que la presidenta Claudia Sheinbaum cumpla con la promesa realizada durante su campaña electoral de prohibir definitivamente el fracking en todo el territorio nacional.

A través de una movilización masada organizada por la Alianza Mexicana contra el Fracking en la capital del país, representantes provenientes de Veracruz, la Huasteca Potosina y diversas zonas del norte de México advirtieron que esta técnica de extracción de hidrocarburos no es más que una amenaza directa a la vida, provocando niveles alarmantes de contaminación, enfermedades crónicas y daños irreversibles tanto al agua como al territorio ancestral. La tensión aumentó considerablemente luego de que el gobierno federal abriera un debate sobre la posibilidad de implementar un llamado fracking sustentable, creando incluso un comité científico para evaluar la explotación de yacimientos no convencionales, lo que es visto por los manifestantes como una traición a los compromisos ambientales adquiridos.

La representative de las comunidades de la Huasteca Potosina expresó un profundo sentimiento de decepción y vergüenza, señalando que inicialmente sentía orgullo por tener a una mujer al mando de la nación, pero que ahora siente que el gobierno pretende destruir sus medios de vida. Los activistas han sido enfáticos al señalar que la noción de un fracking sustentable es una falacia técnica y ambiental, ya que la naturaleza misma de la fracturación hidráulica es intrínsecamente destructiva.

Exigen que el comité científico no se limite a análisis de escritorio, sino que visite personalmente las comunidades ya devastadas para constatar el rastro de muerte y enfermedad que ha dejado esta práctica. Para los manifestantes, la fractura hidráulica es una tecnología de muerte que agota las reservas hídricas, fractura el tejido social de los pueblos y enferma a la población civil de manera sistemática, dejando un legado de toxicidad que afecta a múltiples generaciones.

Los reportes provenientes de las zonas afectadas son devastadores. En Veracruz, se han denunciado derrames constantes de sustancias químicas y daños ambientales severos que han comprometido la salud de miles de personas. Las denuncias indican que el agua destinada al consumo humano está infectada, lo que ha derivado en un incremento de casos de cáncer y otras patologías graves.

En términos específicos, la contaminación atmosférica y respiratoria causada por la liberación de metano, hidrocarburos y componentes orgánicos volátiles ha provocado que la población sufra de asma, tos crónica, dolores torácicos y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Los datos presentados son aterradores: se estima que el 25% de las sustancias químicas empleadas en el fracking son cancerígenas, el 37% afectan el sistema endocrino y el 50% pueden causar daños permanentes al sistema nervioso.

Además, se han registrado erupciones cutáneas, hemorragias nasales frecuentes e irritaciones severas en garganta y ojos, sumado al riesgo incrementado de defectos de nacimiento en neonatos debido a la exposición a tóxicos. Desde una perspectiva técnica, el fracking consiste en la perforación de pozos verticales que luego se extienden horizontalmente a través de la lutita por varios kilómetros.

Para liberar el gas o petróleo atrapado en los poros de la roca, se inyecta a una presión extrema una mezcla de agua, arena y químicos tóxicos que fracturan la formación geológica. Sin embargo, este flujo de hidrocarburos tiende a disminuir rápidamente, lo que obliga a las empresas a perforar nuevos pozos constantemente para mantener la producción, resultando en una ocupación masiva de territorio y una presión insostenible sobre los recursos naturales.

En el norte del país, esta práctica ha exacerbado la escasez de agua, ya que se requieren millones de litros para un solo proceso, compitiendo directamente con el consumo humano y la agricultura. Ante este escenario, la demanda es clara: no hay espacio para el fracking en un México que busque la verdadera soberanía energética y la protección de su biodiversidad





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