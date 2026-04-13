Conagua Advierte sobre Vencimiento de 350 Títulos de Concesión en La Laguna

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informa sobre el inminente vencimiento de 350 títulos de concesión de agua en La Laguna, Coahuila. Se insta a los concesionarios a regularizar su situación antes del 28 de abril para evitar la cancelación de sus derechos. La medida busca garantizar la gestión sostenible del agua y el acceso a programas federales.

La Comisión Nacional del Agua ( Conagua ) ha emitido una advertencia urgente a los concesionarios de la región de La Laguna , instándoles a regularizar sus títulos de concesión de agua. Según informaron fuentes de la dependencia, un total de 350 títulos están a punto de vencer, con fechas de caducidad que se extienden desde octubre de 2017 hasta marzo de 2025.

Juan Gabriel Riestra Beltrán, titular de Cuencas Centrales del Norte, fue quien detalló la situación, haciendo un llamado a los concesionarios a actuar con prontitud para evitar la cancelación de sus derechos. La Conagua ha establecido una fecha límite para la renovación de estos documentos: el 28 de abril. Pasada esta fecha, se procederá al cierre de los pozos correspondientes a los títulos no renovados. El propósito fundamental de esta medida es asegurar el cumplimiento de la ley y la correcta gestión de los recursos hídricos en una zona que enfrenta desafíos significativos en cuanto a la extracción de agua de sus acuíferos. Esta iniciativa forma parte de una disposición federal destinada a garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico y la certeza jurídica para los usuarios. El anuncio de la Conagua destaca la importancia de la regularización para todos los tipos de concesionarios: urbano, doméstico, agrícola y pecuario. Se busca evitar que los usuarios desconozcan el vencimiento de sus títulos, situación que podría acarrear consecuencias negativas para sus actividades. Además de la necesidad de cumplir con la normativa vigente, la renovación de los títulos de concesión abre las puertas a una serie de beneficios. Los concesionarios que cumplan con este trámite podrán acceder a programas federales, como el Programa Especial de Energía para el Campo (PEUA), enfocado en el suministro de energía eléctrica para uso agrícola. Esta medida se enmarca en uno de los compromisos de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha mostrado interés en brindar mayor apoyo al campo mexicano, especialmente a aquellos que históricamente han sido marginados de los beneficios gubernamentales. La Conagua ha establecido facilidades administrativas para agilizar el proceso de renovación, las cuales no tendrán prórroga, enfatizando la urgencia de la acción por parte de los concesionarios. Para facilitar los trámites de renovación, la Conagua ha habilitado un módulo de atención en el Centro Integral de Servicios (CIS), ubicado en Calzada Manuel Ávila Camacho No. 2777 Ote., Colonia Magdalenas, C.P. 27010, Torreón, Coahuila. El horario de atención es de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde. La Conagua ha instado a los concesionarios a aprovechar este servicio para resolver cualquier duda y completar los trámites necesarios antes de la fecha límite. Esta acción refleja el compromiso de la dependencia por asegurar una gestión eficiente y transparente de los recursos hídricos en la región, protegiendo tanto el interés público como los derechos de los usuarios. La Conagua está realizando un esfuerzo considerable para informar y asistir a los concesionarios en este proceso, reconociendo la importancia de la colaboración para el manejo sostenible del agua y la prosperidad del sector agrícola y otras actividades que dependen de este vital recurso. Se reitera el llamado a la acción inmediata para evitar consecuencias negativas que puedan afectar el desarrollo de la región





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