CONAGUA alerta: lluvias y tormentas aumentan viernes frente 4

La CONAGUA advierte sobre lluvias intensas en Michoacán y Guerrero. El frente frío 4 y sistemas tropicales amenazan México este viernes.

La Comisión Nacional del Agua advierte sobre un incremento en la probabilidad de lluvias y tormentas para este viernes. Los usuarios deben consultar actualizaciones y seguir las indicaciones de Protección Civil.

El ambiente diurno se mantendrá caluroso con baja probabilidad general, pero se esperan lluvias aisladas por la tarde. El viento soplará del noreste, este y sureste con intensidad moderada. Se prevé que el potencial de lluvias y tormentas aumente específicamente mañana viernes. Es crucial que la población se mantenga alerta ante las actualizaciones del pronóstico. La Comisión Nacional del Agua solicita respetar las medidas de Protección Civil. Estas instrucciones buscan prevenir daños ante la inestabilidad atmosférica. La niebla y neblina afectan la Península de Baja California esta mañana. Además, se observan nubes bajas entre el norte de Tamaulipas y San Luis Potosí. Esta situación resulta de la inestabilidad dejada por el paso del sistema frontal número 4. En Michoacán y Guerrero existen nublados de moderado desarrollo. Estas nubes traen consigo posibles lluvias en dichas regiones. Los nublados más densos en el Golfo de México se concentran entre Florida y Texas. En Veracruz la nubosidad tiene poco espesor en el norte y sur. La temperatura y los acumulos son datos clave para la población. Los observatorios de la Comisión Nacional del Agua registran datos precisos. En Coatzacoalcos se registraron 0.3 mm de lluvias acumuladas. Estos datos reflejan el inicio de la precipitación en la zona.

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El frente frío número 4 se extiende desde el noreste de Estados Unidos. Continúa como estacionario frente a la costa de Tamaulipas. La débil masa de aire frío cubre el sur de Estados Unidos. Esta masa de aire se dirige hacia el noroeste del Golfo de México. Se analiza un sistema frontal entre el norte y suroeste de Texas. Frente a este sistema hay un eje de vaguada. La vaguada se extiende desde el norte de Chichua hasta el norte de Michoacán. Existe una vaguada semipermanente a lo largo del Golfo de California. Dos anticiclónicos influyen en el nivel medio de 500 hPa. Uno está centrado en el Pacífico al suroeste de Baja California Sur. El segundo se encuentra en el interior del Golfo de México. En el nivel alto de 200 hPa hay un sistema anticiclónico. Este sistema está centrado en el oeste del Golfo de México. Su influencia se extiende hasta el occidente de México. La corriente en chorro atraviesa desde la Península de Baja California. Esta corriente llega hasta el norte de Chihuahua y Coahuila. Estos factores definen el mecanismo de la inestabilidad actual. La configuración atmosférica permite la entrada de humedad tropical. Esta humedad alimenta los sistemas de convección en el país.

El Centro Nacional de Huracanes vigila el disturbio tropical 95E. Este disturbio está ubicado al sureste de las Islas de Hawái. Se encuentra en una zona favorable para intensificarse. Podría convertirse en una depresión tropical próximamente. Hay un 80% de probabilidad de desarrollo en 48 horas. Esta probabilidad se mantiene alta en los próximos siete días. También se monitorea una baja presión en el Pacífico oriental. Esta baja está frente a la costa de Centroamérica. Podría convertirse en depresión tropical durante el fin de semana. La probabilidad es del 40% en 48 horas. La probabilidad sube al 60% en siete días. En el Océano Atlántico hay una baja presión al sur de Bermuda. Esta baja podría desarrollar características subtropicales este fin de semana. Se mueve hacia el este sobre el Atlántico subtropical. La probabilidad de formación es del 30% en 48 horas. La probabilidad sube al 50% en siete días. Estos sistemas oceánicos impactan el clima nacional. El Centro Nacional de Huracanes emite boletines regulares. La población costera debe vigilar estas rutas. Los vientos alisios dirigen estos sistemas hacia el norte.

Las lluvias moderadas a localmente fuertes se esperan en Michoacán. También se prevén en Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Los máximos puntuales alcanzarán los 20 a 50 mm. Se esperan lluvias ligeras a moderadas en otras zonas. Los acumulados rondarán los 5 a 20 mm. Esto afecta especialmente al noreste del país. El centro, sur, sureste y oriente también recibirán lluvia. Las temperaturas máximas mostrarán pocos cambios. Se prevén valores de 30 a 35 °C en el sur de Sonora. Sinaloa y costas de Nayarit, Jalisco, Colima recibirán calor. Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas tendrán altas temperaturas. Las llanuras y costas de Tamaulipas y Veracruz también serán cálidas. Tabasco y la península de Yucatán tendrán calor moderado. En el resto del país dominarán temperaturas templadas a cálidas. Las condiciones de nubosidad determinarán la sensación térmica exacta. Las zonas altas serán más frescas que las costas.

Durante la noche y madrugada el ambiente será fresco a frío. Esto afecta a las regiones montañosas del norte. El centro y oriente del territorio nacional también lo sentirán. La época del año favorece estas bajas temperaturas. La población debe protegerse del frío nocturno. Los sistemas de salud deben vigilar a grupos vulnerables. La Comisión Nacional del Agua mantiene su monitoreo constante. Los pronósticos se actualizan según la evolución del frente 4. La inestabilidad atmosférica persistirá durante la próxima jornada. Los ciudadanos deben seguir los canales oficiales de información. La precisión de los datos ayuda a la toma de decisiones. La protección civil coordina las respuestas ante emergencias. La preparación previa reduce los riesgos ante lluvias fuertes. La información clara salva vidas y protege propiedades.