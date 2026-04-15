Conagua alista operativo para temporada de lluvias 2026 en Edomex

La Comisión Nacional del Agua despliega recursos y personal en el Estado de México para afrontar la temporada de lluvias de 2026, incluyendo brigadistas, maquinaria y capacitación en rescate acuático.

Temporada de lluvias 2026 en el Estado de México: Conagua despliega recursos y personal La Comisión Nacional del Agua ( Conagua ) se prepara activamente para la temporada de lluvias de 2026 en el Estado de México, desplegando un amplio operativo que incluye personal capacitado y equipo especializado. Con una inversión significativa en recursos humanos y materiales, Conagua busca mitigar los riesgos asociados a las inundaciones y otras contingencias que pueden presentarse durante esta temporada. La estrategia de preparación abarca desde la capacitación del personal en técnicas de rescate acuático hasta la distribución estratégica de equipos de respuesta rápida. El objetivo primordial es garantizar la seguridad de la población y minimizar los daños materiales ante la llegada de las lluvias y posibles fenómenos meteorológicos.

En el marco de esta preparación, Conagua ha movilizado un total de 269 brigadistas y 85 equipos de maquinaria en el Estado de México. Estos recursos estarán distribuidos en puntos estratégicos, incluyendo municipios como Tlalnepantla y Texcoco, para asegurar una respuesta eficiente ante cualquier emergencia. La preparación del personal es una prioridad, y se ha implementado un programa de capacitación en rescate acuático para mejorar las habilidades de los brigadistas en situaciones críticas. Adicionalmente, se ha dotado a las brigadas con equipos de última generación, como bombas, plantas potabilizadoras, torres de iluminación, plantas generadoras de energía y camiones especiales. Este despliegue forma parte de un esfuerzo nacional más amplio que involucra a mil 440 equipos y 704 brigadistas distribuidos en 21 centros en todo el país. La temporada de lluvias y ciclones inicia el 15 de mayo en el Pacífico y el 1 de junio en el Atlántico, por lo que la preparación se intensifica conforme se acerca la fecha. Leonardo González Neri, gerente de Protección a la Infraestructura y Atención a Emergencias, recordó que se está trabajando arduamente para garantizar la seguridad de la población.

Además de la preparación en el Estado de México, se han tomado medidas en otros ámbitos para hacer frente a diversos desafíos. La Ciudad de México se prepara para el Mundial 2026, y se ha reiterado el llamado a los visitantes a estar vacunados contra el sarampión, con inmunizaciones disponibles durante el evento. En el ámbito legal, se está investigando el feminicidio de Liliana, hermana de Cristina Rivera Garza, y se rechaza la impunidad en este delito. El Senado ha avalado una reforma para expedir la Ley General contra Feminicidio, y el caso ha sido turnado a la Cámara de Diputados. Paralelamente, México enfrenta un revés en tribunales de Canadá, y deberá pagar 270 millones de dólares a inversionistas de Oro Negro. En cuanto a eventos culturales, se anunció un concierto gratuito de 31 Minutos en el Zócalo por el Día del Niño. Finalmente, la información más relevante del día, incluyendo artículos de opinión, entretenimiento y tendencias, estará disponible a través de WhatsApp.





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