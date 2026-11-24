La Conagua advirtió sobre frentes fríos que traerán lluvia intensa y posible nieve en zonas altas del Valle de México durante finales de noviembre.

La Comisión Nacional del Agua, conocida como Conagua, ha emitido una advertencia oficial dirigida a los habitantes de la Ciudad de México y del Valle de México, instando a la población a mantener precauciones extremas ante la inminencia de condiciones meteorológicas severas. Este comunicado fue proporcionado a través del Servicio Meteorológico Nacional, el SMN, que detalló que el pronóstico abarca los próximos días y señala la posible caída de nieve o aguanieve en las zonas de mayor elevación del territorio nacional.

Origen y alcance de la vaguada polar

El próximo jueves 26 de noviembre, una vaguada polar, en combinación con la corriente en chorro polar y divergencia en altura, ocasionará lluvias en el noroeste, norte, noreste, centro, occidente y sur de México. Pero también posible caída de nieve o aguanieve por la noche, en zonas montañosas de Jalisco, Colima y Michoacán. Estas condiciones se extenderán hacia el centro y oriente de la República Mexicana durante el fin de semana, indicó el SMN en su pronóstico extendido.

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Ante este panorama, el organismo emitió un aviso en el que dijo que el jueves se espera descenso de las temperaturas y chubascos en la CDMX y el Valle de México. Esas condiciones arreciarán y para el viernes habrá lluvias muy fuertes, lo que prevalecerá para el día sábado. Lo anterior, aunado a la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en zonas altas, indicó en su aviso a través de su canal de WhatsApp.

Detalle horario de precipitaciones y frío

En una infografía, la Conagua brindó mayores detalles del clima en la capital mexicana el jueves y viernes de esta semana: Jueves 26 de noviembre: cielo nublado por la mañana; 60% de probabilidad de chubascos por la tarde y 40% de probabilidad de lluvias aisladas en la noche. La temperatura mínima será de 10 grados. Viernes 27 de noviembre: 70% de probabilidad de lluvias aisladas por la mañana; 80% de probabilidad de lluvias fuertes y 80% de probabilidad de lluvias muy fuertes por la noche. La temperatura mínima será de 8 grados.

El SMN previó caída de nieve o aguanieve en zonas altas del Valle de México. El aguanieve es un tipo de precipitación donde existe una mezcla de agua congelada y agua líquida, acompañado por vientos fuertes. Mientras que la nieve es una forma de precipitación sólida, conformada por diminutos cristales de hielo.

Zonas propensas a heladas en la capital

Las regiones que en ocasiones presentan heladas o caída de aguanieve son las zonas de mayor altura, como la Sierra de las Cruces, en las delegaciones Tlalpan, Magdalena Contreras, Cuajimalpa y Álvaro Obregón. Tradicionalmente, la caída de nieve o aguanieve se registra en el Ajusco, pero otras regiones en el Valle de México son el Nevado de Toluca o el parque Nacional Izta-Popo. La Marquesa es otra zona que suele pintarse de blanco por las heladas.

Estacionalidad y frecuencia de sistemas frontales

Oficialmente, el solsticio de invierno ocurrirá el 21 de diciembre en el hemisferio norte, pero la República Mexicana ya se encuentra en la temporada de frentes fríos, que abarca de septiembre 2026 a mayo 2027. Según las autoridades, el fenómeno climatológico El Niño influirá en el número de sistemas frontales, pues se prevén más y más tormentas invernales. El Meteorológico Nacional pronosticó que en total lleguen a México 56 frentes fríos, seis más del promedio.