La Comisión Nacional del Agua advierte sobre lluvias torrenciales y descenso térmico en el occidente y centro de México este viernes 27 de noviembre.

La Comisión Nacional del Agua ( Conagua) ha emitido una alerta meteorológica para este viernes 27 de noviembre, advirtiendo sobre la formación de la primera tormenta invernal significativa de la temporada. Este sistema climático afectará principalmente al occidente de México, trayendo consigo lluvias torrenciales, un marcado descenso de temperaturas y la posible caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas.

El pronóstico detalla que las precipitaciones puntuales torrenciales se concentrarán en Michoacán y Guerrero, mientras que las lluvias serán intensas en Jalisco, Colima y el Estado de México. Estas condiciones también se extenderán hacia entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con riesgos añadidos para las regiones altas del centro y oriente de la República Mexicana durante la noche.

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Mecanismo meteorológico del frente frío 8

La inestabilidad atmosférica tiene su origen en el frente frío número 8, el cual interactúa con un canal de baja presión en el sureste del país, una zona de baja presión en el noroeste del mar Caribe y la corriente en chorro subtropical. Este complejo sistema generará un evento de Norte con vientos de 60 a 70 kilómetros por hora y rachas de 80 a 100 kilómetros por hora en Tamaulipas y Veracruz, además de un oleaje entre 3 y 4 metros en sus costas.

Impacto térmico y precipitaciones regionales

La masa de aire ártico asociada al frente mantendrá un ambiente frío a muy frío en el norte, noreste, oriente, centro y sureste de México. En el noroeste, se esperan rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora y un descenso térmico pronunciado. Las lluvias fuertes a muy fuertes también afectarán la costa de Tamaulipas, el norte de Campeche, el sureste de Puebla, el centro y sur de Veracruz, el norte de Oaxaca, y el norte y este de Chiapas.

Alertas por viento y oleaje en el Golfo

Para la noche, el frente frío número 8 se extenderá sobre el golfo de México y la península de Yucatán. Se pronostica posible caída de granizo en el este de Yucatán y el norte de Quintana Roo. El oleaje alcanzará entre 4 y 5 metros en las costas del centro y sur de Veracruz y el golfo de Tehuantepec, mientras que en Tabasco y las costas de Tamaulipas, Campeche y Yucatán oscilará entre 2 y 3 metros.

Condiciones futuras y evolución del sistema

La masa de aire ártico continuará afectando al territorio mexicano tras la salida del sistema principal, manteniendo el ambiente frío y las rachas de viento de 90 a 100 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec. Estas condiciones disminuirán durante la tarde, aunque la influencia térmica persistirá en diversas regiones del país hasta que la masa de aire ártico deje de afectar al territorio nacional de manera definitiva.