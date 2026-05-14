Conagua presenta obras para prevenir inundaciones en temporada de lluvias

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) presentó las obras realizadas para blindar poblaciones, desazolve de ríos y otros cuerpos de agua, a fin de evitar que las afectaciones vistas en otros años se repliquen. El director de Conagua, Efraín Morales, subrayó que se actuó en prevención en zonas costeras y en otras regiones que han registrado inundaciones concurrentes ante distintos fenómenos meteorológicos, para lo cual la inversión hasta ahora es de 11 mil 972 millones de pesos.

A fin de prevenir inundaciones con la intensa temporada de lluvias que se espera para este año, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) presentó las obras realizadas para blindar poblaciones, desazolve de ríos y otros cuerpos de agua, a fin de evitar que las afectaciones vistas en otros años se repliquen.

El director de Conagua, Efraín Morales, subrayó, durante la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que se actuó en prevención en zonas costeras y en otras regiones que han registrado inundaciones concurrentes ante distintos fenómenos meteorológicos, para lo cual la inversión hasta ahora es de 11 mil 972 millones de pesos





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