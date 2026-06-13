CONAGUA supervisa y repara muros gaviones en la zona sur del río Orizaba para evitar inundaciones

Inspección técnica de la CONAGUA en los muros gaviones del río Orizaba; se planifican reparaciones respaldadas por aseguradora y se mantiene monitoreo conjunto con el Ayuntamiento para garantizar la seguridad durante la temporada de lluvias.

El personal de la Comisión Nacional del Agua ( CONAGUA ) realizó una inspección técnica exhaustiva de los muros gaviones que se encuentran en la zona sur del río Orizaba, con el objetivo de asegurar que la infraestructura hidráulica se mantenga en perfectas condiciones y evitar cualquier posible riesgo para la población local.

Durante la visita, el jefe de Distrito de la dependencia en Veracruz, Jesús González, recordó que estas estructuras fueron construidas hace aproximadamente una década y que, gracias al respaldo de una aseguradora, se cuenta con la garantía necesaria para ejecutar las reparaciones que se requieran en los tramos que presenten deterioro. González subrayó que la CONAGUA, en colaboración estrecha con el Ayuntamiento de Orizaba, mantiene un monitoreo permanente de las obras, lo que permite detectar a tiempo cualquier anomalía y aplicar los trabajos de mantenimiento preventivo antes de que la temporada de lluvias intensifique la presión sobre los muros





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