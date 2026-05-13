Conan O'Brien estará a cargo de los Premios Oscar en 2027, por tercera vez consecutiva

El comediante se encargará de la 99ª edición de la gala, que se celebrará en el corazón de Hollywood el 14 de marzo de 2027. Para ello contará con Raj Kapoor y Katy Mullan como productores ejecutivos de nuevo.

El comediante Conan O'Brien conducirá por tercera vez consecutiva los Premios Oscar en 2027, anunciaron este martes sus organizadores. O'Brien, de 63 años, estará a cargo de la 99ª edición de la gala más importante del cine estadounidense, que se celebrará el 14 de marzo de 2027 en el corazón de Hollywood.

'Esperamos que Conan lidere la celebración de manera sublime con su brillantez y humor', dijeron en un comunicado conjunto el director ejecutivo de la Academia, Bill Kramer, y su presidenta, Lynette Howell Taylor. El expresentador nocturno trabajará nuevamente con Raj Kapoor y Katy Mullan, quienes serán los productores ejecutivos de los Premios de la Academia por cuarta vez consecutiva





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