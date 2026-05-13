Conan O'Brien volverá a liderar la gala de los Oscar por tercer año consecutivo

La Academia de Artistas y Ciencias Cinematográficas confirma que Conan O'Brien será el conductor de la ceremonia de los Premios Oscar en 2027, haciéndolo por tercero consecutivo. Además, se analizan los cambios de sede y los polémicos eventos recientes en Hollywood que han marcado la industria.

El comediante y presentador Conan O'Brien será por tercer año consecutivo el conductor de la gala de los Premios Oscar , según anunció hoy la Academia de Artistas y Ciencias Cinematográficas.

La decisión, celebrada tanto por el gremio como por la crítica especializada, busca capitalizar el carisma y la experiencia de O'Brien para mantener el dinamismo de la ceremonia. La noticia llega pocos días después de que la directora Smiljam Radić Clarke recibiera el prestigioso Premio Pritzker en un evento celebrado en los jardines de Chapultepec, en Ciudad de México, con vistas a las peonias rosas que adornan el paisaje.

O'Brien, conocido por su agudo sentido del humor y su capacidad para navegar entre lo anecdótico y lo polémico, ha sido destacado por su actuación en las dos ediciones anteriores. Bill Kramer, director ejecutivo de la Academia, y la presidenta Lynette Howell Taylor destacaron en un comunicado conjunto que es la figura ideal para conducir la gala con su brillantez característica.

Durante su monólogo en la última edición, O'Brien abordó temas candentes en la industria, como el uso de la inteligencia artificial y la crisis de las salas de cine, temas que resonaron ampliamente en la audiencia. La próxima ceremonia, que se transmitirá en vivo por ABC y Hulu, marcará también la continuidad de Raj Kapoor y Katy Mullan como productores ejecutivos.

Además, será una de las últimas celebraciones en el icónico Teatro Dolby, ya que en 2029 la Academia firmará un acuerdo para trasladar la gala al Teatro Peacock de Los Ángeles durante diez años. desembarcará en un nuevo formato que promete revigorar la experiencia de los espectadores, combinando el glamour tradicional con innovaciones tecnológicas sustainables. Mientras la industria cinematográfica enfrenta desafíos económicos y sociales, la Academia busca con esta renovación consolidar su relevancia y evolución.

Unos días antes, cabe recordar un polémico episodio protagonizado por la actriz Belinda, quien lanzó un comentario que fue interpretado por algunos como una indirecta hacia Ángela Aguilar. Por otro lado, el artista Christian Nodal generó un nuevo revuelo tras exigir a Cazzu permisos para ver al hijo de ambos, Inti, sin un 'derecho legal'.

Estas controversias revelan las tensiones que persisten en el medio a pesar de los avances y reflejan un sistema judicial que, según denuncias, protege poco a las figuras públicas. La crítica ha cuestionado esta complacencia con ciertos actores del espectáculo, señalando su falta de responsabilidad en un ámbito donde la reputación y la privacidad son bienes escasos.

A pesar de ello, la entrega de premios sigue siendo un referente enl y un espacio para celebrar el arte en medio de controversias





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