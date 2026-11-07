Conavi confirma resultados sorteo vivienda bienestar 2026

La Conavi revela los resultados de los sorteos de la vivienda bienestar 2026. Conoce cómo verificar tu folio, fechas de asambleas y requisitos clave para continuar en el proceso.

La Comisión Nacional de Vivienda ( Conavi) ha confirmado la disponibilidad pública de los resultados correspondientes a los sorteos del Programa de Vivienda para el Bienestar 2026. Este anuncio oficial permite a los ciudadanos acceder directamente a la información sobre qué folios han sido seleccionados para continuar en el proceso de asignación de viviendas. La institución ha habilitado canales específicos para que los participantes verifiquen su estatus sin necesidad de realizar gestiones presenciales inmediatas.

Resultados sorteos y consulta en micrositio

Desde las plataformas digitales de la Conavi, específicamente a través del micrositio oficial del Programa de Vivienda Bienestar, los usuarios pueden consultar la lista completa de seleccionados mediante sorteo así como aquellos que avanzaron de manera directa. Para revisar el estatus de tu solicitud es indispensable contar con tu folio personal, el cual es el identificador único asignado al momento de registrarse al programa. La plataforma mostrará claramente tres posibles escenarios: que tu folio haya sido seleccionado mediante el sorteo, que hayas sido aceptado por pertenecer a un grupo de atención prioritaria, o que no hayas resultado aceptado en esta fase inicial. En caso de no aparecer el resultado en pantalla, los interesados deben mantenerse atentos a las próximas convocatorias oficiales publicadas por la institución.

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Calendario asambleas y próximos eventos públicos

Es fundamental destacar que los procesos de sorteo aún no han concluido en todas las regiones del país. Si el evento público de selección de folios no se ha realizado en el municipio donde el aspirante presentó su solicitud, la Conavi recomienda permanecer pendiente de los anuncios oficiales. La institución informará oportunamente las fechas exactas y las sedes específicas donde se llevarán a cabo las asambleas en cada localidad. Este paso es crítico para garantizar la transparencia y permitir que los participantes presentes en estas reuniones puedan conocer los resultados finales correspondientes a su zona geográfica. Los ciudadanos deben verificar regularmente las fuentes oficiales para no perder la oportunidad de asistir a estos eventos de selección.

Requisitos indispensables y constancia de no propiedad

Una vez que un participante tenga la confirmación de tener un folio seleccionado por parte de la Conavi, el siguiente paso administrativo obligatorio es tramitar la constancia de no propiedad. Este documento es considerado uno de los requisitos indispensables e irrenunciables para poder recibir una casa del Bienestar, ya que certifica que el solicitante no es titular de ningún otro inmueble. La obtención de este certificado debe realizarse exclusivamente en el Registro Público de la Propiedad o en su equivalente legal correspondiente al estado o municipio del interesado. Adicionalmente, si el solicitante está casado, vive en concubinato o mantiene una unión libre, es obligatorio que la pareja también tramite la constancia de no propiedad en las mismas instituciones. Esta medida busca asegurar que los beneficios de la vivienda se otorguen únicamente a familias que realmente carezcan de acceso a un techo propio.

Fechas de entrega y continuidad del proceso

La Comisión Nacional de Vivienda informará en los próximos días las fechas y los lugares específicos para la presentación de la constancia de no propiedad. Este documento es fundamental para continuar con el proceso de selección y avanzar hacia la adjudicación final. La transparencia en esta fase inicial es clave para mantener la confianza del público en el programa de vivienda accesible. Los beneficiarios potenciales deben estar preparados para cumplir con este requerimiento documental de manera oportuna. La Conavi ha reiterado la importancia de actualizar los datos de contacto en el micrositio para recibir notificaciones precisas sobre los siguientes pasos del procedimiento administrativo. El cumplimiento estricto de estos plazos garantizará que el proceso de asignación de viviendas avance sin contratiempos para los miles de mexicanos que esperan acceder a este derecho social fundamental.