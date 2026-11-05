Concacaf confirma nuevo formato y fechas de la Copa Oro 2027 con 16 equipos

La Concacaf presentó el nuevo esquema de la Copa Oro 2027, que pasa a dos grupos de ocho selecciones. Conoce las fechas, el sorteo y cómo se clasificarán los equipos.

La Confederacon de Fútbol de Norte, Centroamérica y el Caribe de la Mujer, conocida popularmente como Concacaf, ha anunciado oficialmente los cambios estructurales más significativos para la Copa Oro 2027. El organismo rector del fútbol en la región confirmó que la competencia principal de selecciones nacionales sufrirá una transformación fundamental en su formato de competición. Este cambio busca elevar la calidad deportiva y el atractivo comercial desde las primeras jornadas del torneo.

Cambios estructurales en el torneo regional

El núcleo de esta modificación radica en la sustitución del sistema tradicional que utilizaba cuatro grupos de cuatro equipos por una estructura dividida en dos grandes grupos de ocho selecciones nacionales. Esta nueva disposición implica que cada combinado nacional disputará cuatro partidos en la Fase de Grupos, enfrentando a cuatro rivales distintos. En ediciones anteriores, cada selección solo jugaba tres encuentros en esta etapa preliminar, lo que representaba un aumento directo en la carga de partidos por participante.

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Esta reestructuración responde a la voluntad expresa de la Concacaf de generar enfrentamientos de mayor relevancia deportiva desde el inicio del certamen. Al ampliar el número de partidos, el objetivo es propiciar cruces entre las selecciones mejor posicionadas desde las fases iniciales. De esta manera, se pretende mantener la importancia competitiva de cada encuentro en la lucha por avanzar hacia las rondas decisivas del campeonato continental.

El presidente de la confederación, Víctor Montagliani, ha declarado explícitamente que este nuevo formato permitirá que los aficionados presencien duelos de alta intensidad desde las primeras jornadas. La estrategia busca equilibrar la necesidad de un torneo extenso con la calidad de los partidos, asegurando que la clasificación a las rondas siguientes dependa de un rendimiento consistente a lo largo de todos los encuentros grupales.

Proceso de sorteo y clasificación directa

Para determinar la composición de los dos grupos de ocho equipos, la Concacaf ha establecido un mecanismo de distribución basado en el Ranking de Selecciones Nacionales Masculinas de Concacaf. Las 16 selecciones participantes serán divididas en ocho bombos, con dos equipos en cada uno. Posteriormente, se realizará un sorteo oficial donde se extraerá una selección de cada bombo para asignarla a uno de los dos grupos principales.

Una vez que los grupos se conformen, los participantes se organizarán en distintos rangos de clasificación según resultados. Esto permitirá establecer los enfrentamientos de la primera ronda mediante una matriz predeterminada. Las ocho selecciones de cada grupo compartirán una misma tabla de posiciones, y las cuatro mejores equipos de cada grupo avanzarán directamente a la Fase de Eliminación Directa. Esta fase final estará integrada por Cuartos de Final, Semifinales y la Final del torneo.

Los resultados obtenidos durante la fase de grupos determinarán los emparejamientos específicos en la eliminación directa. Es decir, la posición final en la tabla de posiciones influye directamente en quién juega contra quién en las rondas de cuartos de final, siguiendo el orden lógico establecido por la matriz de cruces. Este sistema asegura que las posiciones altas en la fase preliminar otorguen ventajas estratégicas en la etapa final.

Cronograma oficial y calendario de partidos

La Concacaf ha fijado un calendario estricto para la disputa del torneo. La Copa Oro 2027 se disputará oficialmente entre el 17 de junio y el 11 de julio de 2027. El partido inaugural y el inicio de la Fase de Grupos tendrán lugar el 17 de junio de 2027. Esta primera etapa se extenderá hasta el 30 de junio de 2027, donde se definirán los clasificados a las rondas eliminatorias.

La eliminatoria directa comenzará con los Cuartos de Final programados para los días 3 y 4 de julio de 2027. Posteriormente, las Semifinales se celebrarán el 7 y 8 de julio de 2027. El evento culminará con la Final de la Copa Oro 2027, fijada para el 11 de julio de 2027, fecha en la que se coronará al nuevo campeón de la región. Cabe destacar que México ganó la edición previa celebrada en 2025.

El Sorteo Oficial de la Copa Oro 2027 se llevará a cabo el 8 de abril de 2027. Esta ceremonia será el evento clave para revelar cómo se distribuyen las 16 selecciones en los dos grupos de ocho equipos. Aunque la actividad competitiva está confirmada, aún no se ha anunciado el país anfitrión que albergará los encuentros. La organización espera confirmar la sede definitiva en las próximas semanas.

Mecanismos de clasificación y participantes invitados

De los 16 participantes confirmados para el torneo, un total de 15 selecciones conseguirán su boleto mediante dos competencias previas: la Concacaf Nations League 2026/27 y la Ronda Preliminar de la Copa Oro. Este sistema de clasificación previa busca garantizar que solo los equipos con mejor rendimiento reciente accedan al torneo principal.

Ocho equipos obtendrán su clasificación directa a través de la Nations League en noviembre de 2026. Los siete lugares restantes se definirán en los preliminares programados para marzo de 2027. Además, Arabia Saudita participará nuevamente como selección invitada en la competición. Su inclusión como equipo no perteneciente a la confederación añade un elemento internacional distinto al torneo regional, permitiendo el intercambio competitivo con selecciones de otras zonas geográficas.