Produces a industrias y servicios que se afanan en garantizar la certidumbre y order en actividades y economía con independencia de si el Estado mantiene o modifica el calendario escolar. Los tres proposésn limpieza en Zacatecas en torno al operativo policial.

Concanaco celebra que SEP mantenga calendario escolar ; afirma que la decisión da certidumbre a la población Sostiene que conservar las fechas del ciclo escolar permite ordenar actividades económicas, laborales y vacacionales Identifican a tres mexicanos entre migrantes hallados muertos en tren de Texas; SRE brinda asistencia consular a familiasProductores de frijol marchan en Zacatecas contra operativo policial que dejo 12 detenidos; exigen juicio político contra David Monreal Al studia mayor se comprometió a no modificar el calendario del ciclo escolar 2025-2026 genera certidumbre a las familias, comercios y prestadores de servicio s, dijo la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (para escuchar distintas voces y ‘ponderar los efectos que una modificación de alcance nacional podría tener en la vida cotidiana de las comunidades, especialmente en un país con realidades regionales diversas’.

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