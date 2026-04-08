Concanaco Servytur alerta sobre la piratería y la ineficiencia administrativa ante el Mundial 2026

La Concanaco Servytur advierte sobre el impacto de la piratería y la parálisis administrativa en el sector formal, especialmente ante la llegada del Mundial de Fútbol 2026. Se exige al gobierno federal medidas urgentes para proteger la economía y garantizar que los beneficios del evento deportivo se queden en la economía formal.

La piratería en México genera pérdidas millonarias y afecta gravemente el empleo formal, lo que ha llevado a la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo ( Concanaco Servytur ) a encender las alarmas y exigir al gobierno federal medidas urgentes. Se estima que la piratería factura más de 63,000 millones de pesos anualmente, impactando negativamente en la economía nacional y destruyendo más de 70,000 empleos formales.

Ante la inminente llegada del Mundial de Fútbol 2026, evento de gran trascendencia para el país, la Concanaco Servytur busca garantizar que los beneficios económicos derivados de este evento deportivo se queden en la economía formal y no sean absorbidos por el mercado ilegal, que opera con total impunidad. Octavio de la Torre, presidente de la Concanaco Servytur, ha denunciado que en México es más costoso y lento operar dentro de la legalidad que en la informalidad, señalando que se está “castigando a quien quiere cumplir” con la ley. Además, el dirigente empresarial reveló que al menos 80 grandes empresas, con inversiones estratégicas en el país, se encuentran con trámites de importación detenidos, lo que obstaculiza su crecimiento y desarrollo.\El problema de la piratería se agrava por la ineficiencia y la parálisis administrativa que sufre el sector formal. La Concanaco Servytur ha identificado a esta parálisis como “un enemigo interno” que frena el desarrollo de las empresas. Un sondeo preliminar realizado entre cámaras empresariales de la Concanaco reveló cifras alarmantes sobre la operatividad en la Secretaría de Economía. El estudio indica que el 72% de los trámites que obstaculizan el crecimiento del sector formal dependen de esta dependencia gubernamental. Asimismo, un preocupante 45% de los expedientes en materia de comercio exterior permanecen pendientes de resolución, generando incertidumbre y retrasos en las operaciones de las empresas. Ante esta situación, el 58% de las empresas consultadas están considerando “disminuir operaciones o cerrar definitivamente” debido a la falta de certidumbre jurídica y administrativa, lo que pone en riesgo miles de empleos y la inversión en el país. La cúpula empresarial del sector comercio, servicios y turismo advierte que el reto principal para el Mundial de Fútbol 2026 no es logístico, sino institucional, ya que la ineficiencia administrativa y la falta de control sobre la piratería representan una amenaza considerable para el éxito económico del evento.\Los sectores más vulnerables ante la piratería durante el Mundial de Fútbol 2026 son el textil, el calzado deportivo, la mercancía promocional y los derechos audiovisuales, según explicó el presidente de la Concanaco Servytur. La principal preocupación radica en que la piratería compite con una ventaja estructural injusta, que es la evasión total de normas, impuestos y costos regulatorios. Las empresas que operan en la ilegalidad se aprovechan de la inversión realizada por las empresas que sí cumplen con la ley, lo que les permite ofrecer productos y servicios a precios mucho más bajos, erosionando la competitividad y la rentabilidad del sector formal. Para hacer frente a esta situación, la Concanaco Servytur insta al gobierno federal a tomar medidas urgentes para combatir la piratería, agilizar los trámites administrativos, garantizar la seguridad jurídica y establecer un marco regulatorio justo y eficiente que promueva el crecimiento del sector formal y evite que los beneficios del Mundial de Fútbol 2026 sean aprovechados por la ilegalidad. La colaboración entre el gobierno, las empresas y la sociedad es fundamental para proteger la economía nacional y asegurar un desarrollo sostenible y próspero para todos





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