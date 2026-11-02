Concentraciones en la CDMX y datos demográficos sobre hogares unipersonales

La SSC programa actos el 2 de noviembre en la CDMX sobre derechos y memoria. Inegi revela el crecimiento de hogares unipersonales del 15.2% al 18.2% en la capital.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México confirmó que el lunes 2 de noviembre se llevarán a cabo cuatro concentraciones civiles en puntos clave de la capital. Estos actos buscan reivindicar derechos humanos, honrar a víctimas de violencia y conmemorar luchas sociales. Las actividades abarcarán desde homenajes a muertos en conflictos hasta protestas por leyes de muerte digna.

Cronología de los actos públicos

A las 7:00 horas, colectivos como Mujeres y La Sexta se reunirán en el Palacio de Bellas Artes. Su objetivo es rendir tributo a las personas fallecidas en marcos de lucha popular. Esta acción busca preservar la memoria y el legado de quienes murieron por causas sociales.

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Más tarde, a las 10:00 horas, la Comunidad Indígena Otomí de la Ciudad de México realizará una ofrenda en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. La sede se encuentra en la avenida México-Coyoacán número 343, en la colonia Xoco de la alcaldía Benito Juárez. Esta iniciativa exige la reconstrucción integral de pueblos y el cese de agresiones a comunidades zapatistas.

El movimiento político continuará por la tarde. A las 17:00 horas, el Movimiento Samara Martínez Ley Trasciende se concentrará frente a la Secretaría de Salud. La dependencia está ubicada en la avenida Homero número 213, en la colonia Polanco de la alcaldía Miguel Hidalgo. El grupo defiende el derecho a decidir sobre el final de la vida.

Desde la mañana, el colectivo Violencia Feminicida México mantendrá una ofrenda en el corredor Ángela Peralta. Este espacio se ubica sobre la avenida Juárez, en la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémém. La actividad honra a víctimas de feminicidio y protesta contra la violencia económica.

Datos demográficos de hogares unipersonales

La Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía revela un aumento en hogares unipersonales en la capital. La cifra pasó del 15.2% en 2020 al 18.2% en 2025. Este incremento de tres puntos porcentuales indica cambios estructurales en las familias capitalinas.

Los modelos familiares tradicionales muestran una tendencia a la baja. El hogar nuclear descendió de 54.7% a 54.0%. El hogar ampliado también cayó, pasando de 26.8% a 24.3% en el mismo periodo. Estos datos reflejan una transformación en la composición social de la ciudad.

El joven Juan Carlos de 31 años vive solo desde hace siete años. Declara no tener planes de matrimonio o hijos pronto. Argumenta que la estabilidad económica y el pago de renta son prioridades. Su caso ilustra la ruptura con expectativas tradicionales sobre la vida adulta.

Análisis sociológico de Gibrán Miguel Castañeda

Gibrán Miguel Castañeda, especialista en Derecho Fiscal de la Universidad La Salle, explica que estos cambios son movimientos estructurales. Señala que no son negativos, sino adaptaciones a nuevas realidades sociales. La tendencia es clara aunque los cambios parecen ligeros.

El aumento de viviendas unipersonales coincide con el envejecimiento de la población. La edad promedio en México es de 30 a 32 años. Antes de la pandemia era de 29 años. La pirámide poblacional se está invirtiendo debido a la reducción de niños.

La tasa de fecundidad en la Ciudad de México es de 1.8 hijos por pareja. Este nivel es insuficiente para mantener la población actual. La sociedad avanza hacia un modelo donde el envejecimiento y la soledad elegida son realidades demográficas centrales.