Concerto de temporada de la OFDC en Saltillo: obras de compositores sudamericanos

La Orquesta Filarmónica del Desierto de Coahuila (OFDC) ofreció un concierto de temporada en Saltillo, bajo la conducción del director huésped bonaerense, Martín Fraile Milstein. El programa estuvo compuesto por obras de compositores sudamericanos de gran relevancia y influencia, como Alberto Williams, Astor Piazzolla, Alberto Ginastera, Heitor Villa-Lobos y Mauricio Charbonnier.

Un viaje por Argentina es el título del concierto de temporada que la Orquesta Filarmónica del Desierto de Coahuila ( OFDC ) ideó para incursionar con éxito en el programa ofrecido al público melómano saltillense el pasado jueves 28 de mayo, en el Teatro de la Ciudad, bajo la conducción del director huésped bonaerense, Martín Fraile Milstein .

El programa estuvo constituido por obras de compositores sudamericanos de enorme relevancia e influencia: Alberto Williams, Astor Piazzolla, Alberto Ginastera, Heitor Villa-Lobos y Mauricio Charbonnier. La curaduría del programa mostró un racimo de piezas orquestales de considerable dificultad técnica y musical, desde el compositor fundacional del nacionalismo musical de la Argentina, hasta las tendencias vanguardistas de la segunda mitad del siglo XX, pasando por el lenguaje inconfundible del Tango





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