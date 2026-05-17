Concierto en Los Ángeles y Texcoco: fans felices, pero preocupación por la seguridad

Miles de fans disfrutaron de la primera oportunidad de ver a sus ídolos en una sala de conciertos en Los Ángeles y Texcoco, pero algunos allegados de los irlandeses y parte de la producción se preocuparon por la falta de seguridad en las zonas donde se encontraban.

Salón Los Ángeles e incluso por Texcoco, dejó contentos a cientos de fans que por primera vez pudieron ver a sus ídolos de manera tan abierta y cercana.

Aun así, hubo un elemento que preocupó a allegados de los irlandeses, parte de la producción y gente de la disquera: la falta de seguridad.hizo bien en pedirle a sus fans que, por cuestiones de salud, evitaría acercarse a ellos, pero se sabe que en varios momentos la banda no contó con la vigilancia suficiente para el tamaño del grupo ni para la cantidad de seguidores que los buscaban. , afuera del emblemático Salón Los Ángeles, considerada una zona insegura de la ciudad.

Ahí apenas había un par de patrullas y algunos miembros de seguridad privada sin mayor protección. Se sabe, de hecho, que variosHoracio García Rojas, Giselle Kuri y Cristopher Von Uckermann. Foto/NETFLIXsubirá a plataformas "Nosotros", su cortometraje animado sobre elen México. El trabajo, primero como director del protagonista de"Diablero", fue hecho en animación 2D tradicional y dura siete minutos.

La idea nunca fue monetizarlo ni ganar premios, sino llevar sus ideas sobre la vida al medio que le gusta. Por eso pronto estará online para que cualquiera pueda verlo. El corto también le sirvió como preparación para su ópera prima, ahora en posproducción y, al igual que Nosotros, de carácter independiente. Pedro Sampaio tiene los ojos en Yeri MUA… y busca a J Balvin para el Mundialno se detiene.

Luego de su colaboración con El Bogueto en "G-Latina", el brasileño continúa explorando el talento mexicano y nos dijo que entraría al estudio para grabar un nuevo tema con Yeri MUA. Mundial de la FIFA 2026¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp! , desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más





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