Concierto Especial de la OSX por el Día del Trabajo

La Orquesta Sinfónica de Xalapa (OSX) presenta un concierto especial el jueves 30 de abril a las 20:00 horas en el Centro Cultural Tlaqná, en conmemoración del Día del Trabajo. El programa incluye obras de Manuel de Falla, Aleksandr Borodin y Nikolai Rimsky-Korsakov, con la participación de la pianista letona Arta Arnicana.

La Orquesta Sinfónica de Xalapa ( OSX ) anuncia un cambio excepcional en su calendario de conciertos debido a la celebración del Día del Trabajo. El concierto número 15 de la Temporada 2026, programado originalmente para un viernes, se trasladará al jueves 30 de abril a las 20:00 horas en el Centro Cultural Tlaqná .

Esta modificación se realiza en reconocimiento al feriado nacional del 1 de mayo, que otorga un día de descanso obligatorio a los trabajadores de todo el país. Este evento representa una oportunidad única para disfrutar de una velada musical de alta calidad y despedir el mes de abril con una presentación estelar.

El programa del concierto estará encabezado por la aclamada pianista letona Arta Arnicana, quien se despide temporalmente de la capital del estado tras una exitosa colaboración con la orquesta. Arnicana interpretará la emblemática obra “Noches en los jardines de España” del compositor español Manuel de Falla y Matheu.

Esta pieza, concebida inicialmente en París en 1909 y finalizada en Barcelona en 1915, es un ejemplo magistral de la fusión de elementos rítmicos y melódicos españoles con una orquestación de estilo francés. La interpretación de Arnicana promete resaltar la riqueza textural y el diálogo virtuoso entre el piano y la orquesta.

Además de esta joya del repertorio español, el concierto incluirá otras dos piezas igualmente reconocidas: las “Danzas Polovtsianas” de Aleksandr Borodin y la “Suite El Gallo de Oro” de Nikolai Rimsky-Korsakov. Estas obras, seleccionadas por su popularidad entre el público conocedor, permitirán lucir el talento de la Orquesta Sinfónica de Xalapa y la dirección de su titular, Martin Lebel.

Las “Danzas Polovtsianas”, fragmento más conocido de la ópera “El Príncipe Ígor”, cautivarán al público con su energía y colorido, mientras que “El Gallo de Oro”, la última ópera de Rimsky-Korsakov, ofrecerá una experiencia musical satírica y exótica. La elección de estas piezas refleja el compromiso de la OSX con la diversidad y la calidad de su programación.

“Noches en los jardines de España” es una obra que evoca la belleza y el misterio de los jardines andaluces, mientras que “El Gallo de Oro” presenta una crítica social ingeniosa y musicalmente innovadora. Las “Danzas Polovtsianas”, por su parte, son un testimonio de la maestría de Borodin en la creación de melodías cautivadoras y ritmos vibrantes.

El concierto del jueves 30 de abril no solo será una celebración del Día del Trabajo, sino también un homenaje a la música clásica y a los grandes compositores que han enriquecido el patrimonio cultural de la humanidad. La Orquesta Sinfónica de Xalapa invita a todos los amantes de la música a disfrutar de esta velada excepcional en el Centro Cultural Tlaqná. Se recuerda que la orquesta retomará su agenda regular la semana siguiente, con conciertos programados para los viernes.

Los boletos están disponibles a través del portal web de la OSX, en la Tienda UV y en la taquilla del recinto, aunque las localidades son limitadas, por lo que se recomienda adquirirlos con anticipación para asegurar su lugar en este evento imperdible. La OSX reafirma su compromiso de llevar la música sinfónica de calidad a la comunidad de Xalapa y sus alrededores, contribuyendo al enriquecimiento cultural y al bienestar de la sociedad





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