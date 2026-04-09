Concluye censo para apoyar a pescadores afectados por derrame de hidrocarburo en Veracruz

La Secretaría de Bienestar, CONAPESCA y PEMEX finalizan censo para identificar a pescadores de Veracruz que recibirán apoyo económico tras derrame de hidrocarburo. El apoyo de 15 mil pesos se destinará a quienes acrediten afectaciones directas.

La Secretaría de Bienestar, en colaboración con la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca ( CONAPESCA ) y Petróleos Mexicanos ( PEMEX ), ha finalizado el censo de pescadores afectados por el derrame de hidrocarburo que impactó las costas de Veracruz . Este censo tiene como objetivo principal identificar a los pescadores que calificarán para recibir un apoyo económico extraordinario de 15 mil pesos.

Las brigadas de servidores de la nación se desplegaron en las áreas más afectadas para evaluar los daños sufridos en embarcaciones, redes de pesca y otras herramientas de trabajo esenciales para su sustento. Es importante destacar que este beneficio no se distribuirá de manera generalizada, sino que se limitará a aquellos pescadores que puedan demostrar afectaciones directas como consecuencia del derrame. El censo, realizado la semana pasada, se centró en las regiones que experimentaron el mayor impacto del hidrocarburo, en un esfuerzo coordinado entre las instituciones involucradas. \El apoyo económico, anunciado por el Gobierno federal, se otorgará exclusivamente a los pescadores que fueron censados y cuyos daños hayan sido verificados durante las visitas realizadas en las zonas afectadas. Las autoridades han enfatizado que no todos los pescadores se vieron perjudicados, ya que en algunas lagunas no se detectó la presencia del petróleo. Por lo tanto, el apoyo se enfocará en aquellos que sufrieron daños directos en sus medios de producción. Aunque aún no se ha definido una fecha específica para la dispersión de los recursos, se espera que esto ocurra en las próximas semanas, una vez que se complete la etapa de validación de la información recopilada por las brigadas. Este apoyo extraordinario se suma a los programas sociales existentes que ya benefician a los pescadores en Veracruz. Por ejemplo, en marzo, los beneficiarios del programa Bienpesca recibieron 8 mil pesos, y se prevé la entrega de 4 mil pesos adicionales por parte del Gobierno del Estado en mayo. En la actualidad, aproximadamente 25 mil pescadores están inscritos en el programa Bienpesca en Veracruz. Es crucial señalar que el apoyo de 15 mil pesos no cubrirá a la totalidad de los pescadores inscritos, sino únicamente a aquellos que resultaron afectados directamente por el derrame de hidrocarburo. \Las autoridades federales reconocen la gravedad de las afectaciones causadas por el derrame en el Golfo de México y reafirman su compromiso de brindar apoyo a los sectores perjudicados, especialmente a los pescadores y a los prestadores de servicios relacionados con la pesca. Las instituciones involucradas han reiterado su intención de resolver y ayudar a quienes han sido afectados por este incidente. Además del censo realizado en las zonas costeras, se han llevado a cabo reuniones con dependencias estatales para coordinar la logística de los apoyos complementarios que serán entregados por el Gobierno de Veracruz. La definición del mecanismo de pago es una parte integral de la etapa posterior al censo y a la validación de los daños, un proceso que determinará finalmente quiénes serán incluidos en la lista de beneficiarios del apoyo extraordinario federal. La atención se centra ahora en la validación de la información recabada y en la pronta entrega de los recursos a los pescadores que cumplen con los requisitos establecidos, garantizando así un apoyo efectivo ante las consecuencias económicas del derrame





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