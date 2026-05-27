Concurso de Composición Arturo Márquez 2026: un premio especial al bolero y la fusión de lenguajes musicales

La edición 2026 del Concurso de Composición Arturo Márquez para Orquesta de Cámara convoca a compositores menores de 40 años a presentar obras inspiradas en música tradicional y popular mexicana, con un premio especial dedicado al bolero. El certamen busca impulsar la creación contemporánea desde la memoria sonora del país, combinando experimentación y rigor académico.

La edición 2026 del Concurso de Composición Arturo Márquez para Orquesta de Cámara, organizado por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) a través de la Coordinación Nacional de Música y Ópera, en colaboración con la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) y el Patronato del Centro Cultura l Roberto Cantoral, abre una nueva convocatoria dirigida a compositoras y compositores mexicanos o extranjeros con residencia en México, menores de 40 años al cierre del registro.

El certamen busca impulsar obras que partan de la memoria sonora del país, sin renunciar a la experimentación ni al rigor académico. Desde su creación en 2014, ha recibido más de 760 obras inspiradas en ritmos tradicionales y populares, de las cuales 32 han sido seleccionadas como ganadoras y 19 han recibido menciones honoríficas.

El compositor Arturo Márquez, quien da nombre al galardón, destaca la importancia de espacios donde las nuevas generaciones puedan escribir desde una relación viva con sus contextos culturales. Su obra más emblemática, el Danzón núm. 2, estrenada en 1994, se convirtió en una de las piezas mexicanas contemporáneas más interpretadas, disolviendo las fronteras entre tradición, memoria popular y creación académica.

Para Márquez, el cruce entre lenguajes musicales no implica colocar uno sobre otro, sino reconocer que todos pueden compartir una misma fuerza expresiva cuando se trabajan con profundidad y honestidad. Durante el siglo XX, ciertos lenguajes contemporáneos se alejaron del gran público, pero el regreso a las raíces y la tonalidad ha tendido puentes más amplios con los oyentes, sin renunciar a la experimentación.

La edición 2026 incorpora un énfasis especial: uno de los tres premios será otorgado a una composición inspirada en el bolero, como parte de las acciones relacionadas con la inscripción binacional México-Cuba del bolero en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. Márquez subraya que el bolero no debe entenderse solo desde la palabra cantada, sino que ofrece un universo musical de armonías, ritmos y climas afectivos que pueden proyectarse hacia la creación académica.

Las obras deben considerar géneros tradicionales o populares como el son jarocho, son huasteco, corrido, canción cardenche, mariachi, trova yucateca, chilena y bolero, procurando estéticas renovadas. El jurado estará integrado por Arturo Márquez y dos especialistas de reconocida trayectoria. Los tres lugares ganadores recibirán 100,000 pesos cada uno y sus obras serán interpretadas en el Concierto de Premiación, en el marco del 14º Festival Artístico de Otoño en el Centro Cultural Roberto Cantoral





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