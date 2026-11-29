La edil Norma Patricia López Zúñiga denuncia hostigamiento del director del Zoológico de León por informar sobre mortalidad animal. Análisis del conflicto.

La regidora Norma Patricia López Zúñiga ha anunciado formalmente que estudia la presentación de una denuncia legal en contra del director operativo del Zoológico de León. Esta medida reactiva responde a lo que ella describe como un patrón sistemático de hostigamiento, descalificaciones personales y, más recientemente, intentos de censura directa hacia su labor parlamentaria.

El conflicto se intensificó este miércoles durante la transmisión en vivo de una entrevista concedida a un noticiero radiofónico. En dicho espacio, la edil expuso con detalle las negligencias detectadas en el manejo del brote de gripe aviar registrado al interior de la institución zoológica, utilzando como respaldo los informes oficiales proporcionados por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA).

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Presunta censura durante entrevista en vivo

El punto de inflexión ocurrió cuando el funcionario de la institución intentó silenciar las declaraciones de la regidora directamente durante la emisión radial. López Zúñiga señaló que esta acción cruzó la línea de lo aceptable y representó una transgresión clara a su libertad de expresión y al derecho de la ciudadanía a ser informada sobre la salud pública y ambiental de la zona.

La edil detalló que el director del Zoológico de León no solo actuó de manera abrupta, sino que previamente había generado protocolos internos diseñados específicamente para impedir que ella saliera a dar declaraciones a los medios de comunicación. Estos mecanismos buscaban limitar la generación de información sobre las muertes animales que han afectado al recinto en los últimos dos años.

Respuesta del director y postura institucional

Ante las acusaciones, el director operativo del Zoológico de León publicó un mensaje público en el que afirmó que su dirección actúa siempre basada en evidencia científica y con total responsabilidad. En su comunicado, pidió a la audiencia que hiciera caso omiso de los comentarios de personas a las que consideró ignorantes, sin estudios en salud animal o con intereses políticos y personales.

El funcionario de la institución zoológica desestimó las críticas como ataques malintencionados, pero la regidora Norma Patricia López Zúñiga calificó estas acciones como un intento desesperado por ocultar la verdad. Considera que la prioridad del director es proteger la imagen del recinto por encima de la transparencia y el bienestar de los animales y el público.

Fiscalía y Contraloría: vías legales en estudio

La edil aclaró que su equipo jurídico está analizando las distintas instancias ante las cuales procederán con la denuncia. Está evaluando tanto la vía civil como presentar una queja formal ante la Fiscalía de Guanajuato, dado que las conductas podrían calificarse legalmente como hostigamiento. Además, consideran que estas acciones atentan contra el libre ejercicio de la función pública que ella desempeña.

También mencionó la posibilidad de acudir a la Contraloría municipal, aunque advirtió que existen antecedentes previos que le generan desconfianza sobre la eficacia y la imparcialidad del organismo de control municipal. La decisión final dependerá de la evaluación técnica de las pruebas reunidas durante los meses de confrontación.

Impacto en la transparencia y la salud pública

La situación pone de manifiesto la tensa relación entre la vigilancia ciudadana y la gestión de espacios públicos en León. La regidora insiste en que su labor no es política, sino de defensa de la seguridad alimentaria y sanitaria, especialmente crítico tras la mortalidad registrada de animales en el último lustro.

La transparencia en el manejo de enfermedades como la gripe aviar es fundamental para la comunidad. La decisión de la regidora sobre si proceder judicialmente establecerá un precedente sobre la protección de la función pública frente a la censura institucional en la entidad.