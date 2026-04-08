Condenan a 17 años al exdirector de Servicios Periciales de Veracruz por desaparición de David Lara

Gilberto 'N', exdirector de Servicios Periciales de Veracruz, es sentenciado a 17 años de prisión por irregularidades en el manejo de restos humanos y la desaparición de David Lara Cruz. La sentencia incluye sanciones económicas, suspensión de derechos y la publicación del fallo.

Un juez de Xalapa ha dictaminado una pena de 17 años de prisión contra Gilberto 'N', exdirector de Servicios Periciales de Veracruz , por su participación en un delito relacionado con la desaparición de personas, específicamente en el caso de David Lara Cruz. La sentencia, emitida durante la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño el 8 de abril de 2026, se deriva del juicio oral J-104/2024, originado por la carpeta de investigación UIPJ/DXI/10°/169/2016.

La investigación se centra en irregularidades en el manejo de restos humanos encontrados en la barranca de La Aurora, en el municipio de Emiliano Zapata, un caso que ha conmocionado a la opinión pública y ha puesto de manifiesto la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en las instituciones encargadas de la procuración de justicia.\El juez Roberto Santos Maldonado Morales, del distrito judicial de Xalapa, impuso, además de la pena privativa de libertad, una sanción económica equivalente a 1,200 Unidades de Medida y Actualización (UMA), calculadas al valor de 2016, cuando cada UMA tenía un valor de 73.20 pesos. Adicionalmente, se determinó una amonestación privada, la suspensión de derechos civiles y políticos, y la inhabilitación para ejercer cargos públicos. El fallo también contempla la publicación de la sentencia en medios de comunicación, una vez que la resolución adquiera firmeza. La lectura integral de la sentencia está programada para el 15 de abril de 2026. El caso está estrechamente ligado al hallazgo de restos humanos el 19 de enero de 2016 en la barranca de La Aurora, donde se encontraron restos correspondientes a 19 personas, incluyendo a David Lara Cruz, un elemento de la Policía Estatal de Veracruz que desapareció tras acudir a evaluaciones de control y confianza. La investigación revela que, a pesar de que el cuerpo de Lara Cruz fue identificado mediante pruebas dactiloscópicas, se ordenó su traslado a Santa Ana, en el municipio de Alto Lucero, reportando este lugar como el sitio del hallazgo, con el fin de ocultar información y manipular la evidencia.\El Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) ha seguido de cerca el proceso judicial, señalando que este busca determinar responsabilidades por la alteración del registro oficial del hallazgo de cuerpos. La organización ha enfatizado la larga lucha de la familia de David Lara Cruz por conocer la verdad sobre su desaparición y las acciones posteriores, incluyendo el ocultamiento de información, lo cual ha prolongado la incertidumbre. El caso se inscribe en un contexto de investigaciones más amplias sobre desapariciones ocurridas en Veracruz en 2016. La sentencia contra Gilberto 'N' representa un paso importante en la búsqueda de justicia para las víctimas y sus familias, y en la lucha contra la impunidad en casos de desaparición forzada. La condena busca enviar un mensaje claro sobre la importancia de la transparencia y el cumplimiento de la ley por parte de los funcionarios públicos, y la necesidad de proteger los derechos humanos de todas las personas. El caso continúa generando interés y debate en la sociedad, y se espera que las autoridades sigan investigando para esclarecer todos los detalles y llevar a los responsables ante la justicia





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