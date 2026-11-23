Funcionarios de EE.UU. ofrecen condolencias por la muerte de cuatro soldados mexicanos en la captura de Fausto Isidro Meza Flores en Guasave, Sinaloa.

El director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, Terrance Cole, emitió un comunicado oficial expresando sus más sentido pésame por la trágica muerte de cuatro soldados del Ejército Mexicano. Este reconocimiento llega tras el exitoso operativo que culminó con la captura de Fausto Isidro Meza Flores, conocido como El Chapo Isidro, en la localidad de Guasave, Sinaloa. Cole afirmó públicamente que el valor y el sacrificio de los elementos caídos no serán olvidados por la comunidad internacional ni por las instituciones de seguridad de ambas naciones.

Mensajes de condolencia de autoridades estadounidenses

A través de su cuenta oficial en la plataforma X, el funcionario estadounidense dirigió un mensaje directo a los familiares y compañeros de trabajo de los soldados fallecidos durante las acciones militares registradas el 20 de noviembre. En esta intervención, Cole también extendió su solidaridad a los seres queridos de las víctimas, solicitando el descanso eterno para los militares que perdieron la vida durante los enfrentamientos contra la organización criminal vinculada a los Beltrán Leyva. Este pronunciamiento se suma a una serie de declaraciones oficiales emitidas por diversos representantes del gobierno de Estados Unidos a lo largo del fin de semana.

Also read ¿Quién Es ‘El Chapo Isidro’, Detenido en Operativo del Ejército en Sinaloa?

Reconocimiento de la fuerza interinstitucional y cooperación

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, lamentó profundamente la pérdida de los cuatro integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional. Johnson atribuyó una contribución significativa a la seguridad de ambos países a través de las acciones emprendidas contra las redes de narcotráfico en la región de Sinaloa. Por su parte, el fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, proveniente del Departamento de Justicia, reconoció formalmente la actuación de las Fuerzas Armadas mexicanas y reiteró sus condolencias.

Blanche señaló que esta operación contó con el respaldo crucial de un esfuerzo interinstitucional coordinado, en el cual participó activamente la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional estadounidense. La directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca, Sara Carter, también reconoció el despliegue de las autoridades mexicanas. Carter calificó la detención de Meza Flores como un resultado favorable y una victoria compartida para Estados Unidos y México, destacando la importancia de la cooperación bilateral.

Despliegue de drones y estrategias de inteligencia en Sinaloa

Estados Unidos realizó vuelos de reconocimiento con drones sobre territorio mexicano, una acción realizada a petición y con la expresa autorización del Gobierno federal. Este esfuerzo de inteligencia permitió localizar a Fausto Isidro Meza Flores antes de su captura en Guasave, según una investigación publicada por The New York Times. Las autoridades mexicanas lograron interceptar comunicaciones del narcotraficante con su madre, esposa y hermana, datos que fueron vitales para identificar reuniones, celebraciones y encuentros planeados.

Durante varias semanas, organismos de seguridad de ambos países intercambiaron información detallada sobre el jefe criminal y sus familiares. Aeronaves no tripuladas de Estados Unidos sobrevolaron las zonas donde los investigadores sospechaban que el objetivo permanecía oculto, misiones que dependían de las condiciones meteorológicas y del consentimiento de las autoridades nacionales. Estas misiones de vigilancia incluyeron transmisiones de video en tiempo real, las cuales los analistas militares mexicanos utilizaron para estudiar las rutinas, características físicas y desplazamientos del suspecto.

Detalles de la detención y contexto operativo reciente

Los especialistas examinaron meticulosamente las conversaciones telefónicas y mensajes del narcotraficante para precisar los sitios que frecuentaba, tras al menos dos intentos fallidos de captura en años anteriores. Para el viernes 20 de noviembre, las Fuerzas Especiales lograron ubicarlo en una vivienda de Guasave mediante el seguimiento de señales de radio, llamadas y observación aérea. La identidad del objetivo fue confirmada por tres características distintivas: su voz, su complexión física y su forma característica de caminar.

En redes sociales circularon videos que mostraban bloqueos, quema de autos y enfrentamientos en distintos puntos de Sinaloa, incluyendo el estadio Kuroda Park de Guasave. Es importante recordar que, desde septiembre de 2017, el Departamento de Estado y el Buró Federal de Investigaciones habían fijado una recompensa de hasta cinco millones de dólares por la captura de El Chapo Isidro, evidenciando el alto nivel de prioridad que ha tenido esta operación en la agenda de seguridad fronteriza.