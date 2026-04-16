Conductor Ebrio Provoca Accidente; Dos Lesionados y Detenido

Un choque entre un vehículo particular y un transporte de personal dejó dos trabajadores heridos y al conductor responsable detenido, quien presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol tras no respetar un semáforo en rojo.

Un aparatoso accidente vial se registró en la intersección de la avenida Universidad y la calle Xicoténcatl, dejando como saldo dos personas lesionadas y la detención de un conductor presuntamente ebrio. Según el reporte de los oficiales de Tránsito Municipal, el percance ocurrió cuando el conductor de un vehículo particular, al no respetar la señal de alto del semáforo, impactó de costado a un transporte de personal .

El vehículo particular se dirigía en dirección contraria a la avenida Universidad, y al cruzar la calle Xicoténcatl, ignoró la luz roja, lo que lo llevó a colisionar violentamente contra el lateral del autobús. La magnitud del choque provocó alarma entre los transeúntes y automovilistas que presenciaron el hecho. El transporte de personal, que llevaba a bordo a 36 trabajadores, sufrió daños significativos en su costado. Desafortunadamente, dos de los ocupantes del transporte de personal resultaron con lesiones que requirieron atención médica inmediata. Paramédicos de la empresa DM Control acudieron rápidamente al lugar del siniestro, brindando los primeros auxilios a los heridos. Tras evaluar su estado de salud, determinaron que era necesario su traslado a un hospital privado para una valoración más exhaustiva y el tratamiento de sus lesiones. El conductor presuntamente responsable del accidente, tras el impacto, se mantuvo en el interior de su vehículo. Fue localizado dormido dentro de la unidad. Al ser despertado por una socorrista, su comportamiento se tornó agresivo. Los elementos de tránsito que ya se encontraban en el lugar notaron que el conductor presentaba aliento alcohólico, lo que reforzó la presunción de que se encontraba bajo los efectos del alcohol. Ante esta situación, se procedió a su detención inmediata. El individuo fue trasladado y puesto a disposición del Ministerio Público, quien será el encargado de llevar a cabo la investigación correspondiente y determinar su situación legal, así como las responsabilidades derivadas del accidente. La vialidad en la zona se vio afectada por varias horas mientras se realizaban las labores de remoción de los vehículos y se levantaba el acta de los hechos, generando interrupciones en el flujo vehicular habitual de la importante avenida. Las autoridades reiteraron la importancia de respetar las señales de tránsito y de no conducir bajo los efectos del alcohol para prevenir este tipo de sucesos que ponen en riesgo la vida de las personas y generan cuantiosos daños materiales. La investigación se centrará en determinar el grado de responsabilidad del conductor detenido y si existe alguna otra causa que haya contribuido al percance, además de la obvia falta de precaución y el posible estado de ebriedad. La colaboración entre las autoridades de tránsito y los servicios de emergencia fue fundamental para la rápida atención de los lesionados y el restablecimiento del orden en la circulación vehicular. Se espera que en los próximos días se conozcan más detalles sobre las sanciones que enfrentará el conductor responsable y el estado de salud de los heridos





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