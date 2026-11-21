El responsable de un Volkswagen Jetta vino no entregó ayuda a la mujer atropellada en Xalapa. Cruz Roja y Cruz Verde atendieron a la víctima en la escena.

Una joven mujer resultó atropellada durante la noche del viernes en la ciudad de Xalapa, específicamente en la zona conocida como el Dique, al intentar cruzar la avenida Venustiano Carranza. El conductor del vehículo involucrado se dio a la fuga inmediatamente después del choque, dejando a la víctima sin asistencia inmediata de parte de quien causó el incidente.

Detalle del vehículo implicado en la colisión

Los reportes iniciales indican que el vehículo que impactó a la peatona era un Volkswagen Jetta, identificado visualmente como un modelo de años anteriores. El automóvil presentaba características distintivas visibles, como un color vino y la presencia de un alerón en la parte trasera, elementos que buscan las autoridades y testigos para localizarlo.

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Tras el impacto, el responsable no se detuvo para auxiliar a la mujer ni para reportar el accidente ante las autoridades correspondientes. Su decisión de escapar del lugar ha generado una búsqueda activa por parte de los presentes, quienes intentan rastrear el automóvil descrito para exigir responsabilidades al conductor.

Respuesta de los cuerpos de emergencia

Personal de urgencias médicas se desplazó rápidamente hacia el lugar del incidente para brindar atención prehospitalaria a la afectada. Participaron en la respuesta técnicas de la Cruz Roja Mexicana, paramédicos de Cruz Verde y miembros del agrupamiento SVEP, quienes evaluaron el estado físico de la joven tras el golpe.

Después de la valoración médica en la escena, el equipo de Cruz Roja Mexicana y Cruz Verde determinó que la mujer no requería traslado urgente a un hospital. Como consecuencia de esta evaluación, la víctima permaneció en el lugar del incidente, recibiendo la asistencia necesaria sin necesidad de ser internada.

Búsqueda del vehículo por motociclistas

La ausencia del conductor del Jetta vino motivó una acción directa por parte de la comunidad local. Un grupo de motociclistas que se encontraban en la zona del Dique inició recorridos sistemáticos por las calles aledañas con la firme intención de localizar el automóvil que se dio a la fuga.

Hasta el momento de redactar este reporte, los esfuerzos de los motociclistas no han logrado ubicar el Volkswagen Jetta descrito. La movilización de los cuerpos de emergencia y la presencia de testigos activos en la capital veracruzana subrayan la gravedad del abandono de víctima y la necesidad de identificar al responsable para cerrar el caso.