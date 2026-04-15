Conductores de plataformas digitales paralizan accesos al aeropuerto de Guadalajara por "tarifas de hambre"

Cientos de conductores de Uber, Didi e In Drive bloquearon vías clave de Guadalajara y Zapopan, incluyendo accesos al aeropuerto, exigiendo mejores condiciones laborales, reducción de comisiones y un marco legal que los proteja de la "explotación digital" y las "tarifas de hambre". Las plataformas guardan silencio ante las demandas.

Cientos de conductores de plataformas digitales como Uber , Didi e In Drive protagonizaron una paralización masiva en los accesos al Aeropuerto Internacional de Guadalajara y en diversas vialidades clave de la ciudad y Zapopan.

La protesta, que se prolongó por cerca de 12 horas, tuvo como eje central las llamadas 'tarifas de hambre' y un modelo de 'explotación digital' que, según los manifestantes, merma significativamente sus ingresos.

Un taxista identificado como Charly García, participante del movimiento, explicó que las empresas tecnológicas han incrementado sus márgenes de ganancia a expensas de los conductores. Detalló que en un viaje cuyo costo para el usuario es de 100 pesos, la plataforma retiene aproximadamente la mitad. De lo restante, los operadores deben cubrir el costo de la gasolina, que oscila entre 26 y 30 pesos por litro, así como los gastos de mantenimiento de sus vehículos, seguros e impuestos.

Esta situación, denunció, los obliga a trabajar entre 12 y 14 horas diarias simplemente para poder subsistir.

Las demandas de los conductores se concentraron en tres puntos principales: la reducción de las comisiones, que califican de 'insostenibles' al alcanzar hasta el 50 por ciento de cada viaje; la denuncia de competencia desleal, argumentando que las aplicaciones permiten el registro de vehículos con matrículas de otros estados y modelos antiguos, lo que satura el mercado y devalúa el servicio; y la exigencia de un marco legal y laboral que garantice prestaciones básicas como aguinaldo y seguridad social, señalando la evasión de responsabilidades patronales por parte de las empresas.

La jornada de movilización inició en las primeras horas de la mañana con una concentración en las cercanías del estadio Akron en Zapopan. Posteriormente, una caravana de vehículos recorrió importantes arterias como el puente Matute Remus y la carretera a Chapala, dirigiendo su recorrido hacia la terminal aérea. Durante el trayecto, realizaron una parada en las instalaciones del Centro Jalisco de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT).

La Policía Vial de Jalisco estimó la participación de alrededor de 250 vehículos, mientras que los organizadores del evento afirmaron que la cifra superaba los mil 500 operadores. El avance lento de la caravana generó una saturación vehicular considerable hacia el aeropuerto, alcanzando su punto álgido alrededor de las 15:30 horas.

La protesta no solo ocasionó serias afectaciones a miles de pasajeros que se encontraban en el aeropuerto, sino que también reavivó el debate sobre el control de las zonas federales y las operaciones de la Guardia Nacional. Los manifestantes cuestionaron las acciones de esta corporación, que les impedía recoger pasajeros en la terminal, y denunciaron posibles tratos discriminatorios en comparación con otros esquemas de transporte.

Ante la situación, el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) activó un plan de contingencia, utilizando camionetas tipo van para trasladar a los usuarios desde las vías de acceso hasta las instalaciones del aeropuerto. A pesar de las complicaciones, el GAP solo reportó un retraso en un vuelo con destino a Mérida, aunque en redes sociales se multiplicaron los testimonios de pasajeros que sufrieron demoras y contratiempos.

Hasta el momento, ninguna de las principales plataformas digitales, como Uber, Didi o In Drive, ha emitido una declaración oficial respecto a las exigencias de los conductores. Este silencio se alinea con una estrategia recurrente a nivel nacional, donde las empresas tecnológicas evitan establecer diálogos colectivos, argumentando su rol de meros intermediarios tecnológicos.

La normalización del tráfico en las vialidades se logró cerca de las 18:45 horas, tras una jornada que dejó al descubierto las profundas tensiones existentes en un modelo laboral que opera bajo un marco regulatorio precario e incierto.

Más allá de la interrupción vial, la protesta evidencia un conflicto de fondo: la expansión de un sistema de trabajo que, si bien promete flexibilidad, transfiere de manera significativa los costos y los riesgos inherentes a la actividad a los propios conductores. La ausencia de una respuesta estatal efectiva para equilibrar la relación entre las plataformas y los trabajadores agrava esta situación.

El problema de los costos es un factor determinante que impacta directamente en los ingresos de los operadores. El elevado precio de la gasolina, sumado a los gastos de mantenimiento, seguros e impuestos, reduce drásticamente las ganancias.

A esto se suma un esquema laboral desprovisto de garantías fundamentales. Los operadores se ven obligados a laborar jornadas extenuantes de hasta 14 horas sin acceso a seguridad social, aguinaldo u otros beneficios, en un modelo que, según sus denuncias, exime a las empresas de sus obligaciones patronales, dejando a los trabajadores a merced de los riesgos y las incertidumbres del mercado.





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