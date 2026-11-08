CONDUSEF advierte sobre fraude en Buen Fin y aguinaldos en Veracruz

La delegada de CONDUSEF en Veracruz, Sharon Albornoz, alerta sobre el aumento de fraudes electrónicos y clonación de tarjetas durante el Buen Fin.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros ha emitido una advertencia oficial sobre el incremento dramático de cargos no reconocidos en el estado de Veracruz. Esta alerta se produce específicamente durante la temporada de pagos de aguinaldos y la celebración comercial conocida como el Buen Fin. La entidad supervisora busca proteger a los consumidores de estafas que se han vuelto más frecuentes en este periodo de alta actividad económica.

Ciberdelitos en compras digitales y ofertas engañosas

Sharon Albornoz, delegada de la CONDUSEF en Veracruz, identificó las compras realizadas por internet como una de las categorías más propensas al engaño entre los ciudadanos. El mecanismo habitual implica que las víctimas realicen pagos en sitios web falsos que imitan a marcas reconocidas pero que carecen de legitimidad. Muchas personas ceden ante la urgencia de asegurar una promoción o un producto agotado sin verificar la autenticidad del dominio digital.

Also read ¿Cuándo empieza y cuándo termina El Buen Fin 2026? Comercios participantes y Sorteo SAT

Los delincuentes distribuyen ofertas atractivas mediante correos electrónicos, mensajes en WhatsApp o publicaciones en redes sociales para captar la atención de los usuarios. Al ingresar a estas páginas fraudulentas, diseñadas para parecerse a las oficiales, los compradores entregan sus datos bancarios sin recibir nunca el producto adquirido. La urgencia creada por el temor a perder la oportunidad es la herramienta principal utilizada por estos estafadores digitales.

Manipulación en cajeros automáticos y clonación de tarjetas

El fraude no se limita al entorno digital, ya que la delegada también señaló un aumento notable en los casos de talladores de tarjetas en puntos de retiro de efectivo. Este delito consiste en la manipulación física de los cajeros automáticos para clonar la información de las tarjetas bancarias de los usuarios. Los perpetradores suelen colocarse dentro de las cabinas o cerca de ellas para observar las combinaciones de los PIN o instalar dispositivos de skimming.

La estrategia criminal implica que individuos dentro o cerca del cajero ofrezcan su ayuda a los titulares cuando el equipo marca un error técnico o de red. Esta distracción permite que los ladrones manipulen la máquina o cambien las tarjetas de plástico por otras clonadas sin que el propietario se percate de inmediato. Los afectados se dan cuenta de la sustracción cuando intentan utilizar sus tarjetas legítimas y son rechazadas por el sistema bancario.

Medidas de protección en establecimientos físicos

Durante las compras en establecimientos físicos, los usuarios deben mantener una vigilancia estricta sobre el proceso de cobro para evitar fraudes directos. Es fundamental asegurarse de que el cargo refleje exactamente la cantidad acordada del producto adquirido y que se apliquen correctamente las promociones de meses sin intereses. Nunca se debe permitir que el personal o las máquinas se lleven la tarjeta fuera de la vista del consumidor durante la transacción.

La protección de la salud financiera durante estas fechas comerciales requiere disciplina y conocimiento de las trampas más comunes. Los consumidores no deben exceder sus gastos reales ni asumir deudas que no puedan cubrir una vez finalida la temporada de aguinaldos. La CONDUSEF recomienda mantener siempre el control sobre los movimientos bancarios y reportar cualquier anomalía de manera inmediata.

Consecuencias y responsabilidades del consumidor

La delegada Sharon Albornoz enfatizó que la prevención es la única barrera efectiva contra estos delitos que se intensifican con el Buen Fin. Los usuarios deben recordar que ninguna empresa legítima solicitará contraseñas o códigos de seguridad a través de canales no seguros como WhatsApp. La verificación exhaustiva de las páginas web oficiales es el paso indispensable para garantizar la seguridad en cada compra en línea.

El incremento en la actividad comercial del periodo anual conlleva responsabilidades adicionales para quienes utilizan servicios financieros. Mantener la alerta sobre las ofertas demasiado buenas para ser verdad y resistir la presión por comprar rápido son estrategias esenciales. Solo mediante la educación constante y la precaución activa los ciudadanos pueden proteger su patrimonio durante esta temporada de alto riesgo.