Condusef lanza herramienta para combatir fraudes telefónicos y proteger operaciones financieras hacia el Mundial 2026

La Condusef ha activado una plataforma para consultar y reportar números sospechosos, con el fin de combatir el aumento de fraudes que utilizan supuestas ofertas de streaming para robar datos y dinero, especialmente en el contexto de los próximos eventos deportivos internacionales.

En el marco de una conferencia de prensa, se informó que las quejas contra instituciones bancarias por posible fraude mantuvieron una tendencia estable y a la baja desde el segundo semestre de 2023, durante todo 2024 y lo que va de 2025.

Sin embargo, el crecimiento más significativo se concentra específicamente en las reclamaciones por posible fraude, que actualmente representan el 55 por ciento del total de quejas, un incremento frente al 50-51 por ciento que se registraba anteriormente. En el caso de las Sociedades Financieras Populares (Sofipos), estas quejas constituyen el 40 por ciento del total.

Los datos revelan que en los últimos meses se ha registrado una "lluvia permanente" de millones de mensajes y llamadas fraudulentas, entre los cuales destacan aquellos que ofrecen servicios de streaming gratuito o a bajo costo. Los delincuentes utilizan este cebo para inducir a las víctimas a visitar sitios web falsos donde se les solicita realizar un depósito inicial y, además, se les extrae información personal y financiera sensible.

Los montos promedio perdidos en estos fraudes oscilan entre 20 mil y 50 mil pesos. Para combatir esta problemática, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) pondrá en marcha a partir de este lunes la herramienta "Consulta y Reporta Números Sospechosos y Fraudulentos".

A través de un portal en línea, los usuarios podrán verificar si un número telefónico, desde el que hayan recibido llamadas o mensajes relacionados con cargos no reconocidos, supuestas ofertas o solicitudes de información personal, ha sido previamente reportado por otros ciudadanos. La plataforma también permite denunciar números que generen sospechas, incluyendo aquellos que realizan llamadas desde el extranjero.

La información recopilada alimentará una base de datos nacional colaborativa, que será cruzada con otras bases mediante un sistema de inteligencia artificial y análisis informático. Este sistema aplica ocho segmentos de validación para determinar si un número ha sido reportado antes o si existen indicios de su vinculación con actividades fraudulentas. El resultado se entrega al usuario en formato de alerta de nivel de riesgo, ofreciendo una referencia rápida para decidir si responden o interactúan con la comunicación.

Los objetivos de esta iniciativa son frenar el robo de identidad y el robo de teléfonos, blindar las operaciones financieras de la población de cara al Mundial 2026, y reducir las cifras de quejas por fraude que han mostrado un repunte en los últimos meses. La herramienta busca empoderar a los consumidores financieros mediante una vigilancia colectiva y el uso de tecnología para identificar patrones delictivos





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