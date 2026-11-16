Documentos de la DFS vinculan a Miguel Ángel Félix Gallardo con altos funcionarios y bancos mexicanos tras su fallecimiento en noviembre de 2024. Un análisis detallado de su legado criminal y político.

El fallecimiento de Miguel Ángel Félix Gallardo el pasado domingo 15 de noviembre ha reavivado el interés periodístico y académico sobre su extensa red de influencias dentro del aparato estatal mexicano. La figura conocida como "El Jefe de Jefes" dejó tras de sí no solo un imperio criminal, sino un historial documentado de interacciones complejas con instituciones gubernamentales y entidades financieras de primer nivel.

Vínculos Documentados con el Estado Mexicano

Documentos oficiales rescatados del Archivo General de la Nación revelan que la Dirección Federal de Seguridad (DFS), organismo ya extinto, mantenía fichas detalladas sobre las relaciones de Félix Gallardo con elites políticas y empresariales durante las décadas de 1970 y 1980. Estas registros indican que el narcotraficante estaba "íntimamente ligado" a la Procuraduría General de la República (PGR), sugiriendo una complicidad estructural que trascendió el crimen organizado para insertarse en la burocracia estatal.

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Financiación a Través del Sistema Bancario Nacional

Las investigaciones históricas señalan que la lavadora de dinero del Cártel de Guadalajara operaba principalmente a través de tres instituciones bancarias clave: Bancomer, hoy BBVA; Comermex, actual Scotiabank; y Serfin, que se consolidó posteriormente como Santander. Según una ficha específica de la DFS citada en archivos recientes, en la ciudad de Tecate existían nexos operativos entre Félix Gallardo, Miguel Rodríguez y José Contreras Subía para lavar "muchos millones de dólares" utilizando estas entidades financieras.

Relación con Funcionarios Públicos Del PRI

Entre las figuras políticas mencionadas en los documentos se encuentra Antonio Toledo Corro, quien ejerció como Gobernador de Sinaloa de 1981 a 1986 representando al Partido Revolucionario Institucional (PRI). Los archivos de la DFS vinculan directamente a este empresario y político con el líder del cártel, lo que implica que las fronteras entre la administración pública regional y las operaciones del narcotráfico eran porosas durante ese período histórico de expansión cartelera.

El Caso Camarena y la Disolución de la DFS

La relación tóxica entre los cárteles y el Estado alcanzó su punto crítico con el secuestro, tortura y asesinato del agente de la Administración de Control de Drogas (DEA) Enrique "Kiki" Camarena. El Cártel de Guadalajara fue identificado como el responsable directo de este hecho, lo que generó una presión internacional insoportable que derivó en la disolución oficial de la DFS. Se descubrió que agentes de este organismo estaban involucrados activamente en el crimen, exponiendo la corrupción interna.

Teorías Sobre Involucramiento de la CIA

Testimonios de ex oficiales de la DEA y de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) han planteado la hipótesis de que Washington tenía intereses propios en silenciar las investigaciones iniciales. Se acusa específicamente a Félix Ismael Rodríguez Mendigutia, aunque la CIA ha negado categóricamente cualquier vínculo. La teoría sostiene que los fondos generados por el contrabando de marihuana y cocaína a Estados Unidos servían para financiar a los Contras en Nicaragua durante el escándalo de Irán-Contra.