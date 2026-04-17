Conferencia en París para asegurar la navegación en el Estrecho de Ormuz

Francia y Reino Unido lideran una conferencia internacional en París con participación de una treintena de países para garantizar la seguridad del Estrecho de Ormuz, tras un frágil cese el fuego entre EE. UU. e Irán. Líderes europeos asisten presencialmente, mientras otros se unen virtualmente. Estados Unidos no participará en la misión, que se considera defensiva y condicionada a un cese de hostilidades.

Francia y el Reino Unido encabezarán este viernes una conferencia diplomática en París, que congregará a una treintena de países, con el objetivo primordial de asegurar la seguridad de la navegación en el estratégico estrecho de Ormuz. Esta iniciativa surge en un contexto de fragilidad, a la espera de la consolidación de un cese el fuego entre Estados Unidos e Irán.

La cita, que tendrá lugar en el Palacio del Elíseo, contará con la presencia destacada del presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer. A ellos se unirán líderes europeos como el canciller alemán, Friedrich Merz, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. El resto de las delegaciones, provenientes de diversas regiones como Oriente Medio, Asia e incluso América Latina, participarán a través de videoconferencia, según ha detallado la Presidencia francesa. La jornada comenzará a las 14:00 hora local (12:00 GMT) y culminará con la emisión de una declaración conjunta por parte de los mandatarios francés y británico. Es relevante subrayar que Estados Unidos ha comunicado su decisión de no participar en esta misión de seguridad, ni en la conferencia preparatoria de este viernes. Esta postura, según ha enfatizado la Presidencia francesa, se alinea con la naturaleza estrictamente defensiva de la iniciativa. Para que la misión de seguridad marítima en Ormuz pueda materializarse, París insiste en la necesidad de un cese efectivo de las hostilidades, tanto por parte de Estados Unidos e Israel como de Irán. La Presidencia francesa ha sido clara en su exigencia: "Necesitamos estar seguros de que contamos con un compromiso iraní de no disparar contra los barcos que transiten, y con un compromiso de Estados Unidos de no bloquear ningún barco que salga o entre en el estrecho de Ormuz". Cada nación que desee sumarse a este esfuerzo de seguridad naval se comprometerá según sus capacidades y recursos. En este sentido, Francia ya ha manifestado su despliegue en la región, que incluye un portaaviones, una decena de buques de guerra y medio centenar de aeronaves. Alemania, por su parte, ha indicado su posible contribución a través de labores de desminado o de reconocimiento marítimo de largo alcance, según fuentes gubernamentales alemanas. Este encuentro diplomático de París servirá como antesala a una cumbre internacional de mayor envergadura, que se celebrará la próxima semana en el noroeste de Londres, y que también tendrá como eje central la seguridad del estrecho de Ormuz, según ha informado Downing Street





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