Confianza del consumidor estadounidense decrece levemente en mayo por la inflación vinculada al conflicto con Irán

La encuesta del Conference Board muestra una caída de 0,7 puntos en el índice de confianza al 93,1, reflejando mayor preocupación por el alza de precios de energía y la guerra en Oriente Medio, mientras que la percepción del mercado laboral mejora.

La confianza de los consumidores estadounidenses mostró una ligera caída en mayo, mientras que la preocupación por la inflación vinculada al conflicto entre Estados Unidos e Irán se volvió más evidente.

Según la última encuesta publicada este martes, el índice de confianza del consumidor descendió 0,7 puntos, ubicándose en 93,1. Este número representa una ligera disminución respecto al mes anterior, pero vale la pena señalar que los datos de abril fueron revisados al alza, pasando de 92,8 a 93,8, lo que reduce la magnitud del retroceso observado en mayo.

Los analistas encuestados por Reuters habían anticipado una caída mayor, proyectando un nivel de 92, lo que indica que, a pesar del descenso, la percepción de los hogares sigue siendo más favorable de lo que muchos expertos esperaban. Dana Peterson, economista jefe de The Conference Board, explicó que la ligera pérdida de confianza se debe, en gran medida, a los efectos inflacionarios que la guerra en Oriente Medio está generando en los precios de la energía.

"Las referencias a los precios del petróleo y del gas aumentaron en frecuencia por segundo mes consecutivo, mientras que las menciones a la guerra, la geopolítica y el conflicto se mantuvieron elevadas", señaló Peterson. Estas observaciones sugieren que los consumidores están cada vez más conscientes de cómo el conflicto está encareciendo los costos de vida, especialmente en lo relacionado con la energía, lo que a su vez alimenta una sensación de presión sobre sus presupuestos domésticos.

A pesar de la incertidumbre generada por la situación geopolítica, la percepción que los estadounidenses tienen del mercado laboral sigue mostrando signos de mejora. La encuesta reveló que los encuestados mantienen una visión más optimista sobre la disponibilidad de empleo y la estabilidad de sus ingresos, lo que contrarresta en parte el impacto negativo de la inflación.

Sin embargo, el aumento de la inflación percibida y la preocupación por los precios de la energía podrían traducirse en un mayor escrutinio de los gastos de los hogares en los próximos meses, lo que potencialmente limitaría su disposición a consumir, afectando así a la actividad económica en general. En conclusión, aunque la confianza del consumidor se mantuvo por encima del umbral de 90, la tendencia a la baja y la creciente inquietud por la inflación vinculada al conflicto en Oriente Medio sugieren que los riesgos económicos persisten y podrían intensificarse si la situación geopolítica no se estabiliza





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