Confirmación de Kevin Warsh como presidente de la Reserva Federal

El Senado estadounidense confirmó el miércoles al candidato del presidente Donald Trump para dirigir la Reserva Federal, Kevin Warsh, en un momento delicado para la economía global. Warsh, de 56 años y exalto funcionario de la Reserva Federal, asumirá la presidencia en un momento inusualmente difícil para el organismo independiente.

Warsh, de 56 años y funcionario de la Reserva Federal , asumirá la presidencia en un momento inusualmente difícil para el organismo independiente. Kevin Warsh testifica ante la comisión que debate sobre su nominación para dirigir la Reserva Federal de Estados Unidos, en el Congreso en Washington, el 21 de abril del 2026.

Foto: AP WASHINGTON (AP) — El Senado confirmó el miércoles al candidato del presidente Donald Trump para dirigir la Reserva Federal, Kevin Warsh, lo que aportará un nuevo liderazgo al banco central más poderoso del mundo en un momento delicado para la economía global. Warsh fue confirmado en una votación en gran medida partidista.

La confirmación de Warsh quedó en duda por unos meses después de que el senador republicano Thom Tillis, de Carolina del Norte, manifestó que bloquearía la nominación mientras el Departamento de Justicia investigaba al actual presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. El gobierno abandonó la investigación en abril y quedó despejado el camino para que el Senado confirmara a Warsh.

La inflación en México se desacelera en abril, pero sigue golpeando el bolsillo de los consumidoresPaul Krugman, Nobel de Economía, alerta por presión de Trump sobre la Fed El líder de la mayoría del Senado, John Thune, republicano de Dakota del Sur, instó a sus colegas a apoyar a Warsh durante un discurso en el pleno el miércoles por la mañana, diciendo que es fundamental que un presidente de la Reserva Federal ‘entienda no sólo lo macro’, sino también ‘aprecie la microeconomía: y esos son los estadounidenses trabajadores, sus empleos y sus medios de vida’





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