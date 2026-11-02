Confirmado fallecimiento de mexicano en accidente ferroviario en Toledo

La Cancillería mexicana confirma la muerte de Fernando Calvillo Silva, originario de Aguascalientes, tras el choque de trenes en España del 28 de octubre.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México confirmó este lunes el fallecimiento de un ciudadano nacional como consecuencia del accidente ferroviario ocurrido el pasado 28 de octubre en Toledo, España. Las autoridades españolas identificaron formalmente a la persona que permanecía desaparecida desde la fecha del siniestro, estableciendo así el triste desenlace para la familia afectada.

Identidad y origen de la víctima

El difunto fue identificado como Fernando Calvillo Silva, originario de la ciudad de Aguascalientes. Este nombre aparecía previamente en las listas de personas no localizadas emitidas por las autoridades mexicanas durante los días posteriores al impacto. La confirmación oficial cierra el ciclo de incertidumbre sobre su paradero, aunque abre la etapa de trámites consulares y repatriación.

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Mecanismo del choque ferroviario

El incidente ocurrió en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla cuando un tren de la empresa estatal Renfe chocó por detrás contra otro operador privado llamado Iryo. El vehículo de Iryo se encontraba detenido en la misma vía en ese momento crítico. Esta colisión directa provocó múltiples víctimas mortales y heridos entre los pasajeros de ambas composiciones.

Respuesta institucional y apoyo consular

La Embajada de México en España ha brindado asistencia consular inmediata a los familiares del connacional, quienes viajaron a territorio español para gestionar los casos. La dependencia realiza gestiones activas para apoyar a la familia con los gastos funerarios, conforme a sus decisiones específicas. Además, acompaña a los allegados en todos los trámites necesarios para la repatriación de los restos mortales hacia México.

Balance provisional y otras víctimas

El Gobierno español incluyó inicialmente a un pasajero mexicano en el balance provisional de 69 personas fallecidas sin revelar su identidad. Anteriormente, el sábado se informó que 12 mexicanos habían sido identificados entre los pasajeros involucrados. De ese grupo, once sufrieron lesiones leves y fueron dados de alta hospitalaria, mientras que Calvillo Silva continuaba clasificado como no localizado hasta esta nueva confirmación.

Agradecimiento a las autoridades locales

La SRE agradeció el apoyo recibido en los últimos días por parte de las autoridades locales para la búsqueda del connacional. Se reconoció específicamente el trabajo realizado por la Guardia Civil y demás autoridades españolas en la atención del siniestro. Este esfuerzo permitió la localización e identificación de las personas desaparecidas, incluida la del nacional mexicano fallecido.