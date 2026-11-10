Confirman autoría de anotaciones de Sor Juana en libro de 1622

La Biblioteca Nacional confirma que las anotaciones en un ejemplar de 1622 pertenecen a Sor Juana, revelando detalles de su biblioteca personal y lecturas.

La Biblioteca Nacional de México ha confirmado oficialmente que las anotaciones manuscritas halladas en un ejemplar del año 1622 corresponden indiscutiblemente a Sor Juana Inés de la Cruz. Este descubrimiento, resguardado en el Fondo Reservado, aporta un testimonio valioso sobre la biblioteca personal de la escritora novohispana y su historial de lecturas. El libro se encuentra actualmente expuesto en la muestra Universidad de México: 475+ años de concebir futuro en el Colegio de San Ildefonso.

Descubrimiento inicial y verificación

Alejandra González Barranco, jefa del Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional, detectó las marcas durante las actividades rutinarias del departamento de procesos técnicos. Al examinar uno de los libros, notó el nombre de Sor Juana Inés de la Cruz escrito a mano, lo cual le resultó inusual dado que no es común encontrar referencias directas de la poetisa. Las anotaciones aparecen en la guarda anterior, en la posterior y en la portada del volumen impreso en Colonia, Alemania.

Also read Hallan Libro con Anotaciones del Puño y Letra de Sor Juana Inés de la Cruz

Ante este hallazgo, se decidió corroborar que se trataba de escrituras auténticas recurriendo a una perita especializada en grafoscopía y documentoscopía. González Barranco aclaró que el libro ya había sido detectado previamente, pero faltaba la investigación que confirmara que la escritura era del puño y letra de la célebre autora. Para la especialista, esta verificación es crucial debido a la escasez de estudios sobre la biblioteca de Sor Juana Inés de la Cruz.

Metodología científica de la perita

María Guadalupe González Arrieta elaboró su dictamen utilizando como base documentos cuya autenticidad estaba fuera de duda. Estos referentes incluían la solicitud para entrar al Convento de San Jerónimo, su testamento, un documento sobre la venta de una esclava y su voto para ingresar al convento. Se solicitó acceso al Archivo General de Notarías, al Archivo General de la Nación y al Centro de Estudios de Historia de México Carso para comparar la caligrafía.

La experta explicó que, aunque la firma de Sor Juana evolucionó con el tiempo, sus partes medulares se mantuvieron estables. González Arrieta advirtió que las características generales y los gestos gráficos de una firma son automáticos y personales. Estas marcas no pueden cambiarse conscientemente, lo que otorga un valor identificatorio importante para la historia.

Conservación y contexto histórico

La preservación de una anotación de hace más de tres siglos fue posible gracias a dos factores clave mencionados por Alejandra Odor Chávez. Estos son los materiales originales con los que se elaboró el libro y los cuidados recibidos a lo largo de su historia. El papel de la época se producía a partir de fibras reutilizadas de trapos de caña, lino o algodón, formas de celulosa que no se deterioran demasiado fácilmente.

Las tintas utilizadas también eran de alta calidad. La tinta de impresión estaba hecha a partir de carbón y aceite, mientras que la tinta ferrogálica de la anotación es negra, aunque ahora se aprecia color café debido al envejecimiento. Un análisis reciente confirmó que el ejemplar ya había sido restaurado y reencuadernado entre la década de los 80 y 90 en la Biblioteca Nacional.

Relevancia intelectual y mecenazgo

El profesor de la Facultad de Filosofía y Letras y sorjuanista contextualizó el hallazgo destacando una etapa relevante en la vida de la autora. Entre 1680 y 1688, Sor Juana gozaba del mecenazgo de la condesa de Paredes, María Luisa Manrique Lara, y del virrey Tomás Antonio de la Cerda y Aragón. Este apoyo favoreció la escritura y el crecimiento intelectual de la poetisa.

Gracias a esta protección, ella pudo dedicarse plenamente a estudiar y desarrollar su obra. El libro escrito en latín ayudaba a Sor Juana a entender a cabalidad múltiples pasajes que ella subrayó. Este hallazgo permite tener elementos para comprender mejor su obra y su proceso de aprendizaje. La Dirección General de Divulgación de las Humanidades de la UNAM colaboró en esta información.