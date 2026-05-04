Confirman escolta para Rubén Rocha Moya y evalúan seguridad en Sinaloa

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó que el exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, cuenta con un equipo de seguridad mientras se investigan acusaciones en su contra. El Gabinete de Seguridad se reunió en Culiacán para apoyar a la gobernadora interina Yeraldine Bonilla y evaluar la situación de seguridad en el estado.

El secretario de seguridad, Omar García Harfuch , confirmó que Rubén Rocha Moya , gobernador con licencia de Sinaloa , cuenta con un equipo de seguridad. Esta medida no fue solicitada por Rocha Moya, sino recomendada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El equipo de seguridad asignado a Rocha Moya es relativamente pequeño y proporcionado por el estado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública. La confirmación se realizó en Culiacán, Sinaloa, durante una reunión del Gabinete de Seguridad, cuyo objetivo principal fue mostrar apoyo a la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla, tras la licencia temporal de Rocha Moya debido a investigaciones por narcotráfico iniciadas por Estados Unidos.

García Harfuch enfatizó que el gobierno federal mantiene su presencia y compromiso con la seguridad de los ciudadanos de Sinaloa, prometiendo reforzar las acciones necesarias y corregir las deficiencias existentes, aunque no se anunciaron cambios inmediatos. A pesar de las versiones que sugerían que Rocha Moya había abandonado el estado junto a su familia, esta información no ha sido confirmada oficialmente.

Durante la conferencia de prensa, se presentaron datos que indican una disminución del 44 por ciento en los homicidios dolosos entre octubre de 2024 y abril de 2025. Sin embargo, se reconoció un repunte en la violencia durante el período comprendido entre el 30 de abril y el 3 de mayo, con al menos 25 homicidios dolosos registrados en el estado, incluyendo el asesinato del líder sindical Homar Salas.

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, detalló que la incidencia delictiva ha disminuido desde el inicio del conflicto entre los grupos criminales conocidos como Chapitos y Mayos en septiembre de 2024, reduciendo la tasa de homicidios de 5.9 a 3.3 por día en el estado y de 4.4 a 2.7 en Culiacán. No obstante, el reciente fin de semana contradice esta tendencia, con seis homicidios registrados entre el 30 de abril y el 3 de mayo.

Tanto Trevilla Trejo como García Harfuch aseguraron que la presencia de fuerzas federales se mantendrá en Sinaloa y se reforzará si es necesario. La reunión del Gabinete de Seguridad contó con la participación del titular de la Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, y del comandante de la Novena Zona Militar, Guillermo Briseño Lobera.

Además de la situación en Sinaloa, se informó sobre el pronóstico del tiempo, anticipando lluvias en algunas regiones y una ola de calor en otras. En otro contexto, se reportó la detención en Colombia de un individuo requerido en extradición por una corte federal de Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico. La detención fue realizada por agentes de la Dirección de Investigación Criminal (Dijin) de la Policía Nacional de Colombia, en coordinación con autoridades estadounidenses.

La gobernadora interina Yeraldine Bonilla se alinea con las políticas de Rocha Moya





proceso / 🏆 6. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Rubén Rocha Moya Sinaloa Omar García Harfuch Seguridad Narcotráfico Yeraldine Bonilla Homicidios Fuerzas Federales Gabinete De Seguridad Extradición

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

¿Rubén Rocha Moya Conserva El Fuero o Inmunidad Tras Pedir Licencia en Sinaloa?Noticias de México y el mundo

Read more »

Yeraldine Bonilla llega al poder interino en Sinaloa tras licencia de Rocha MoyaYeraldine Bonilla designó a la secretaria de Gobierno como gobernadora interina tras la licencia de Rubén Rocha Moya

Read more »

La licencia de Rocha Moya no resuelve la crisis en Sinaloa: PANJorge Romero insiste en la desaparición de poderes en la entidad

Read more »

Harfuch refuerza presencia de seguridad en Sinaloa y descarta amenazas contra Rocha MoyaEl secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reafirmó la presencia permanente del gabinete de seguridad federal en Sinaloa tras la licencia solicitada por el gobernador Rubén Rocha Moya.

Read more »

Harfuch define estrategia de seguridad en Sinaloa tras licencia de Rocha MoyaOmar García Harfuch, secretario de Seguridad, anunció el fortalecimiento de la policía estatal en Sinaloa tras la licencia de Rocha Moya, con respaldo del Gobierno Federal y capacitación por la Secretaría de la Defensa Nacional. Se intensificarán las mesas de seguridad y el reclutamiento de personal con controles de confianza.

Read more »

En primer fin de semana sin Rocha Moya, Sinaloa registra 15 asesinatosEntre los hechos de violencia registrados, destacan dos balaceras en inmediaciones y al interior del sector Tres Ríos

Read more »