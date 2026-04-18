Confirman Muerte de Joven Vigilante Atacó y Ocultó Cuerpo en Edificio de Benito Juárez

Autoridades de la Ciudad de México confirmaron la muerte de Edith Guadalupe Valdés, de 21 años, quien fue encontrada sin vida en un edificio de la alcaldía Benito Juárez. Un vigilante del inmueble es el principal sospechoso, tras haber tenido un altercado con la joven antes de agredirla y ocultar su cuerpo. La investigación continúa para esclarecer los hechos y garantizar justicia.

Una joven de 21 años, identificada como Edith Guadalupe Valdés , fue encontrada sin vida en un inmueble situado en avenida Revolución 829, en la alcaldía Benito Juárez , Ciudad de México. La víctima había salido de su domicilio el pasado 15 de abril con rumbo a una entrevista de trabajo, sin imaginar que este sería su último viaje. Edith partió desde la colonia Magdalena Atlazolpa, en la alcaldía Iztapalapa, y abordó un mototaxi de aplicación.

Durante el trayecto, sostuvo una breve llamada telefónica con su madre alrededor de las 16:00 horas y compartió su ubicación en tiempo real con una tía, lo que permitió a sus familiares seguir su recorrido. Cámaras de seguridad registraron su llegada al exterior del edificio a las 16:56 horas y su ingreso por la puerta principal a las 16:57 con 47 segundos. Al no tener noticias de ella horas más tarde, sus familiares acudieron a denunciar su desaparición durante la madrugada entre el 15 y el 16 de abril ante la Fiscalía capitalina. La investigación preliminar, junto con el hallazgo del cuerpo, ha arrojado luz sobre las circunstancias de su trágico final. Según los actos de investigación, el detenido se desempeñaba como vigilante del edificio al que ingresó Edith. La indagatoria establece que el vigilante habría tenido un altercado con la joven antes de agredirla. Se presume que el sujeto la golpeó y atacó con un desarmador en múltiples ocasiones, privándola de la vida. Posteriormente, habría ocultado el cuerpo en el sótano del estacionamiento, cubriéndolo con arena. El detenido será presentado ante la autoridad judicial en las próximas horas, donde se definirá su situación jurídica. La Fiscalía capitalina señaló que continúa con la investigación para esclarecer plenamente los hechos y garantizar el acceso a la justicia para la víctima y su familia. La comunidad ha manifestado su indignación y exige justicia para Edith Guadalupe Valdés, exigiendo celeridad en el proceso judicial y medidas que refuercen la seguridad en la ciudad, especialmente para las mujeres jóvenes que enfrentan diariamente el riesgo de la violencia. El caso pone de manifiesto la urgencia de abordar las problemáticas de inseguridad y violencia de género que azotan a la metrópoli, así como la necesidad de garantizar la protección de los ciudadanos en espacios públicos y privados. Las autoridades han prometido llegar hasta las últimas consecuencias para dar con todos los responsables si los hubiera y asegurar que este lamentable suceso no quede impune, buscando ofrecer un mínimo de consuelo a los deudos de Edith y sentando un precedente para evitar que tragedias similares se repitan en el futuro. El avance de la investigación, las pruebas recabadas y los testimonios que se sumen al expediente serán cruciales para determinar la culpabilidad del presunto agresor y la sentencia que podría enfrentar. La sociedad civil observa atenta el desarrollo de este caso, esperando que la justicia prevalezca y que se implementen acciones efectivas para erradicar la violencia que cobra vidas inocentes y deja un rastro de dolor en incontables familias





Foro_TV / 🏆 46. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Edith Guadalupe Valdés Benito Juárez Violencia De Género Investigación Justicia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mujer muere atropellada por una camioneta en avenida Benito Juárez en Guadalupe, NLUna mujer murió luego de ser atropellada por una camioneta al intentar cruzar la avenida Benito Juárez.

Read more »

Localizan sin vida a Edith Guadalupe, joven desaparecida en la alcaldía Benito Juárez; Fiscalía investiga feminicidioEl hallazgo ocurrió durante la madrugada de este viernes, cuando personal ministerial ingresó al edificio donde la joven había sido vista por última vez

Read more »

Investigan Feminicidio de Joven Desaparecida en Benito JuárezLa Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha iniciado una investigación por feminicidio tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Edith Guadalupe Valdés, de 21 años, reportada como desaparecida un día antes en la alcaldía Benito Juárez. Familiares reclaman que la denuncia se realizó antes de lo informado por las autoridades. El caso se suma a la preocupación por la violencia de género en la capital.

Read more »

Detienen a vigilante por presunto feminicidio de Edith Guadalupe en Benito JuárezLa Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuvo a un hombre, quien se desempeñaba como vigilante de un edificio, por su probable participación en el feminicidio de Edith Guadalupe, una joven de 21 años encontrada sin vida en la alcaldía Benito Juárez. El detenido habría sostenido un altercado con la víctima y la agredió. La detención se basa en pruebas como informes periciales y hallazgo de sangre en la caseta de vigilancia. La investigación continúa para esclarecer los hechos y garantizar justicia.

Read more »

Detenido vigilante por feminicidio de joven de 21 años en Benito Juárez; la atacó con desarmadorAutoridades cumplimentaron una orden de aprehensión contra Juan Jesús 'N', presunto responsable del feminicidio de Edith Guadalupe, de 21 años. Fue atacada con un desarmador en la caseta de vigilancia de un edificio en Benito Juárez, donde también se ocultó su cuerpo.

Read more »

Detenido vigilante por feminicidio de Edith Guadalupe en Benito Juárez; fue atraída por oferta de empleoLa Fiscalía General de la Ciudad de México ha capturado a Juan Jesús 'N', vigilante de un inmueble en Benito Juárez, como presunto responsable del feminicidio de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, joven de 21 años hallada sin vida tras acudir a una presunta oferta laboral.

Read more »