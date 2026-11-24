Mario Delgado enfrenta críticas en el Senado por mezclar su gestión como secretario de Educación con discursos políticos a favor de Morena durante la presentación del informe gubernamental.

Mario Delgado, actual titular de la Secretaría de Educación Pública de México, se convirtió en el centro de una intensa confrontación política durante su comparecencia ante la Comisión de Educación del Senado de México. El evento, programado originalmente para revisar los avances y resultados de la gestión educativa de su dependencia, derivó en un intenso debate sobre la influencia del partido Morena en las políticas públicas. La sesión, llevada a cabo el veinticuatro de noviembre de dos mil veintiséis, evidenció las profundas divisiones entre el gobierno federal y la oposición legislativa.

Acusaciones de Politización Educativa

La senadora Cristina Ruiz Sandoval, integrante del Partido Revolucionario Institucional, cuestionó directamente la motivación de la presencia de Delgado en la cámara alta. La legisladora priista preguntó si el funcionario acudía al recinto legislativo como secretario de Estado o como un operador electoral del partido de la coalición gobernante. Esta pregunta detonó la respuesta del titular de la SEP, quien eligió defender su legado político reciente en lugar de centrarse exclusivamente en indicadores educativos. Delgado afirmó con orgullo ser el exdirigente nacional de Morena, un cargo que desempeñó desde el año dos mil veinte hasta el año dos mil veinticuatro, y utilizó la plataforma para atacar a sus críticos.

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El secretario de Educación hizo un recordatorio histórico sobre los resultados electorales entre su partido y el PRI. Señaló que, durante su liderazgo en la organización, Morena obtuvo numerosas victorias en gubernaturas. Adicionalmente, insinuó que si su periodo de dirección hubiera continuado un poco más, el partido opositor podría haber perdido su registro legal. Esta intervención fue recibida con enfado por los legisladores de la oposición, quienes consideraron que una comparecencia técnica estaba siendo desviada hacia un terreno partidista y no técnico.

Reclamos de Carolina Viggiano y Oposición

La senadora Carolina Viggiano, también del PRI, intensificó las críticas al calificar como inapropiado que un secretario de Estado utilice una audiencia pública para hacer proselitismo político. Viggiano declaró que el propósito de la sesión era evaluar el desempeño de la Secretaría de Educación Pública y revisar las metas pendientes, no escuchar consignas electorales. La legisladora enfatizó que la educación de los niños y niñas es un asunto sagrado que no debe ser politizado por las administraciones de turno.

A pesar de reconocer el apoyo de la oposición para mejorar el sistema educativo, Viggiano exigió que los beneficios, como las becas, se midan por sus resultados tangibles en el aula. Criticó específicamente la narrativa del gobierno, que atribuye los apoyos económicos directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum, argumentando que esto convierte recursos sociales en herramientas de campaña. La senadora sostuvo que lo primordial es que las familias noten una mejora real en la calidad educativa y no en la popularidad del ejecutivo federal.

Defensa de la Cuarta Transformación y Gestión Docente

Frente a los ataques, Mario Delgado refutó la intención de politizar el evento, argumentando que la política había sido introducida por los propios senadores al plantear preguntas de naturaleza partidista. El titular de la SEP defendió la política educativa del gobierno de México y vinculó los avances con la Cuarta Transformación, describiéndola como una revolución de conciencias. Delgado afirmó que con esta corriente política se restauró la educación como un derecho fundamental para todos los mexicanos, contraponiendo su visión a la gestión anterior.

El funcionario también resaltó el tratamiento hacia el magisterio, asegurando que se puso fin a la difamación, persecución y represión histórica contra los maestros. Delgado celebró que los jóvenes now sean identificados como becarios en lugar de estigmas sociales como sicarios o ninos que no estudian ni trabajan. Para sostener sus argumentos de mejora, citó datos concretos de su gestión: durante el año dos mil veintiséis se concretaron doscientas mil basificaciones en la docencia, elevando la cifra total a un millón doscientos mil maestros de planta desde el año dos mil dieciocho.

Ruptura con Mecanismos de Evaluación Anteriores

Aunque Delgado celebra la estabilidad laboral, la oposición señala graves retrocesos en la calidad medible. La senadora Cristina Ruiz Sandoval denunció la desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, órgano encargado de medir objetivamente los resultados educativos. Asimismo, señaló la eliminación del programa Escuelas de Tiempo Completo, una iniciativa clave para reducir la deserción escolar, y la supresión de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. Los senadores sostienen que la eliminación de estas instancias ha dejado un vacío en la supervisión de la calidad académica.

Los resultados de la prueba PISA, mencionados repetidamente por la oposición, evidencian problemas estructurales en el sistema educativo mexicano que la administración actual no ha logrado revertir. Delgado explicó que se está construyendo un nuevo sistema de ingreso y promoción docente, un proceso que incluyó la consulta nacional de más de setecientas mil educadoras y educadores. Además, señaló que más de ciento sesenta mil profesores lograron cambiar su centro de trabajo para acercarse a sus hogares, presentándolo como un triunfo social. Sin embargo, los legisladores consideran que estos logros administrativos no compensan la falta de resultados académicos tangibles para los estudiantes, manteniendo el conflicto abierto en la Cámara de Senadores.