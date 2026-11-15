Conflicto en Mansión VIP 2: Bellakath y Karely Ruiz acusan a Odette Orlena de no limpiar

Tensión extrema en Mansión VIP 2 cuando Bellakath y Karely Ruiz confrontan a Odette Orlena por limpieza. El público reacciona defendiendo a la tiktoker.

Una intensa disputa dentro de la mansión ha marcado los últimos momentos del reality show. El conflicto involucra a las participantes Bellakath y Karely Ruiz por un lado, y a Odette Orlena por el otro. La tensión estalló tras una fiesta del viernes que dejó el espacio en un estado de caos significativo.

Origen del desacuerdo por la limpieza

El incidente tuvo su origen inmediato en la discusión sobre las tareas domésticas. Tras la celebración, los residentes debatieron si era prioridad limpiar la desordenada casa o consumir alimentos primero. Esta divergencia operativa desencadenó una acusación directa contra Odette Orlena. Bellakath y Karely Ruiz señalaban que la joven tiktoker no contribuía con los deberes asignados al hogar.

Also read ¿Por qué salió Jorge Durán de La Mansión VIP? El influencer renunció tras solo 24 horas

Acusaciones de Bellakath y Karely Ruiz

La modelo de OnlyFans Bellakath fue la primera en lanzar declaraciones contundentes. Ella cuestionó directamente las acciones de Odette preguntando qué hacía mientras el desorden aumentaba. Bellakath afirmó que únicamente ella y Paolita se encargaban de la cocina. Esta afirmación estableció una jerarquía de trabajo muy clara y conflictiva entre las participantes.

Defensa de Odette Orlena en la casa

Odette respondió a los ataques justificando su falta de participación física. Ella explicó que estaba cansada y priorizaba comer, cuestionando la lógica de las acusaciones. La tiktoker aseguró haber aportado significativamente a la limpieza general de las áreas comunes. Su defensa intentaba equilibrar la narrativa de falta de esfuerzo que imponían sus compañeras de habitación.

Insultos y exclusión social de la residencia

Karely Ruiz escaló la confrontación con comentarios despectivos hacia Odette. Ruiz cuestionó si sacar una bolsa de basura constituía una ayuda real o era inexistente. Utilizó términos peyorativos como manguero y cochina para describir a Orlena. Bellakath sumó a los insultos, refiriéndose a Odette como una puerca y negándole el estatus de diva. Posteriormente, ambas dejaron a Odette sola, declarando que las bonitas no limpiaban mientras se arreglaban.

Reacción del público en redes sociales

Mientras esto ocurría, Odette barreaba cerca de las artistas como prueba de su trabajo. Durante esta actividad, recibió varios Super Chats que evidenciaban el apoyo externo. El público reaccionó contundentemente en defensa de la tiktoker frente a los ataques. Muchos espectadores notaron que Karely y Bellakath fueron las únicas que no limpiaron. Las críticas en redes se centraron en la hipocresía de las acusadoras.