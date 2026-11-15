Conflicto entre Amanda Seyfried y el documental sobre Elizabeth Holmes

El documental 'You Can See Everything' expone la tensión entre Amanda Seyfried y la familia de Elizabeth Holmes, revelando diferencias en la representación de la exjefa de Theranos.

El documental " You Can See Everything" ha puesto al centro de la atención el conflicto entre la actriz Amanda Seyfried y la familia de Elizabeth Holmes, la fundadora de Theranos. Este proyecto revela las tensiones surgidas durante la filmación, donde se cuestiona el trato recibido por la intérprete.

Origen de la controversia con la familia Holmes

La relación entre los protagonistas comenzó cuando la fundadora ya enfrentaba investigaciones por la empresa que prometía transformar los análisis médicos. La película documenta las semanas anteriores al ingreso de Holmes a prisión, tras recibir una condena de más de once años por defraudar a inversionistas. El documental fue desarrollado durante más de tres años y tuvo su estreno en salas estadounidenses, explorando cómo reaccionan los sujetos a sus representaciones públicas.

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Críticas directas a la actuación de la actriz

Durante una entrevista, el periodista Gutman cuestionó a Evans sobre la intervención de la actriz. Su respuesta comparó a la intérprete con la real, destacando la diferencia entre la persona y la disposición por interpretar un papel. Cuando se le preguntó si consideraba buena su actuación, Evans mencionó la ayuda recibida, lo que sugirió una opinión poco favorable. Evans declaró que evitaría hablar mal de otros, señalando que últimamente mucha gente ha hecho eso con él.

Testimonios sobre el comportamiento en la cena

Seyfried había contado previamente a Rolling Stone que su impresión de Evans empeoró tras conocerlo. Sobre la cena registrada, sostuvo que no había razón para que se pusiera agresivo. Según su testimonio, se sintió tratada de manera irrespetuida durante un intercambio con críticas a su actuación y diferencias políticas. El documental recoge una declaración viral de Evans sobre tener venganza en el corazón.

Impacto en la percepción pública y próximos lanzamientos

El conflicto se cruza con preguntas sobre la intervención de Evans en la imagen pública. Durante la cena, la actriz cuestionó el manejo de las redes sociales y su autoridad para decidir en nombre de su pareja. La familia Holmes también participó explicando que colaboró sin informar inicialmente a sus representantes. La fecha ya está disponible en la programación de próximos estrenos de Cinemex, donde Sony Pictures distribuirá la película en México.