Conflicto vecinal en Guanajuato por cierre de paso con reja en colonia Pastita

Vecinos de la colonia Pastita en Guanajuato denuncian el cierre de un paso utilizado durante años tras la instalación de una reja. Las autoridades municipales afirman que la vía es privada y el permiso es legal.

Vecinos de la colonia Pastita , en la ciudad de Guanajuato , protagonizan un conflicto vecinal tras la colocación de una reja que bloquea un paso utilizado durante años como ruta de acceso y servicios.

El cierre, efectuado en la Privada de Los Arquitectos, ha generado malestar entre los residentes, quienes denuncian la privatización de un camino que consideraban de uso público y servidumbre, perjudicando el tránsito local, el paso de emergencias y el acceso de familias al kínder de la zona. Las autoridades municipales, por su parte, defensan la legalidad de la medida.

Argumentan que, tras una revisión jurídica, se determinó que la vialidad corresponde a una calle privada y no a un paso de servidumbre. La directora de la dependencia responsable, Monserrat del Rocío, explicó que el fraccionamiento está registrado como una calle privada y que, pese a los usos y costumbres, no estaba contemplado como vía pública en su lotificación.

El permiso para la instalación de la reja, bajo el concepto de Uso y Aprovechamiento de la Vía Pública, fue otorgado el 5 de marzo de 2026, según informó la funcionaria. Aseguró que el particular debe pagar un canon anual y que, si no cumple con los términos del permiso, especialmente garantizando el acceso peatonal, se revocaría la autorización. Por su parte, los vecinos exhibieron lonas con presuntas autorizaciones municipales y exigieron la reapertura, calificando el cierre de abusivo.

El debate se centra en la interpretación jurídica del estatus de la vía, mientras tanto, el paso permanece bloqueado, con implicaciones prácticas para la movilidad y la seguridad de la comunidad





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